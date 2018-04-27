Определились лучшие пилоты квалификации FIA Formula-2 - ОБНОВЛЕНО

16:17

Пилот команды DAMS Александр Альбон показал лучший результат по итогам квалификации автогонок в классе FIA Formula-2.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, его результат - 1:54:480.

Второй результат показал гонщик Carlin Ландо Норрис - 1:54:694, третий - гонщик ART Grand Prix Джордж Рассел (1:54:842).

Квалификационной сессией завершились заезды первого дня в классе FIA Formula-2. В соревнованиях принимали участие 20 гонщиков, представляющих 10 команд.

Также сегодня прошли свободная сессия автогонок в классе FIA Formula-2 и первая сессия свободных заездов пилотов Формулы 1.

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15:47

В Баку стартовала квалификация автогонок в классе FIA Formula-2.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В соревнованиях принимают участие 20 гонщиков, представляющих 10 команд.

Сегодня в Баку стартовал четвертый этап чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

Уже прошли свободная сессия автогонок в классе FIA Formula-2 и первая сессия свободных заездов пилотов Формулы 1.

По итогам свободной сессии автогонок в классе FIA Formula-2 лучшее время показал пилот команды Carlin Сержиу Сетте Камара (1:57.136), а по итогам свободных заездов пилотов Формулы 1 - пилот команды Mercedes AMG Petronas Валттери Боттас (1:44.424).

Протяженность гоночной трассы, на которой будут бороться за первенство 10 команд, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "клуба Паддока".

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