Определились лучшие пилоты квалификации FIA Formula-2 - ОБНОВЛЕНО
16:17
Пилот команды DAMS Александр Альбон показал лучший результат по итогам квалификации автогонок в классе FIA Formula-2.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, его результат - 1:54:480.
Второй результат показал гонщик Carlin Ландо Норрис - 1:54:694, третий - гонщик ART Grand Prix Джордж Рассел (1:54:842).
Квалификационной сессией завершились заезды первого дня в классе FIA Formula-2. В соревнованиях принимали участие 20 гонщиков, представляющих 10 команд.
Также сегодня прошли свободная сессия автогонок в классе FIA Formula-2 и первая сессия свободных заездов пилотов Формулы 1.
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15:47
В Баку стартовала квалификация автогонок в классе FIA Formula-2.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В соревнованиях принимают участие 20 гонщиков, представляющих 10 команд.
Сегодня в Баку стартовал четвертый этап чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.
Уже прошли свободная сессия автогонок в классе FIA Formula-2 и первая сессия свободных заездов пилотов Формулы 1.
По итогам свободной сессии автогонок в классе FIA Formula-2 лучшее время показал пилот команды Carlin Сержиу Сетте Камара (1:57.136), а по итогам свободных заездов пилотов Формулы 1 - пилот команды Mercedes AMG Petronas Валттери Боттас (1:44.424).
Протяженность гоночной трассы, на которой будут бороться за первенство 10 команд, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.
Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.
Старт и финиш - площадь "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "клуба Паддока".
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