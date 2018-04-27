В Баку прошла церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике - ФОТО

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики состоялась церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике.

Основная тема церемонии открытия была посвящена взаимодействию четырех стихий - воды, земли, огня и воздуха, сыгравших важную роль в создании человечества.

Эти стихии, которые являлись темой многих повествований, созданных с древних времен до сегодняшнего дня, были представлены зрителям в исполнении гимнастов в соответствии с новыми веяниями. Вдохновившись философскими идеями, режиссеры композиции оригинальным образом продемонстрировали значение этих жизненно важных стихий не только в образовании Земли, но и в спорте.

Гармония современных световых эффектов, отражений на большом мониторе и динамичной музыки превратилась в грандиозное шоу.

Как всегда, в представлении приняли участие члены и хореографы национальных сборных команд по всем видам гимнастики.

Фоторепортаж Trend с церемонии открытия, передает Day.Az.