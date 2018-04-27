Определились финалистки Кубка мира в Баку в упражнениях с мячом и обручем

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики определились финалистки Кубка мира по художественной гимнастике в упражнениях с обручем и мячом. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В упражнениях с мячом в финал прошли представительницы России Мария Сергеева и Екатерина Селезнева, японка Кахо Минагава, Анастасия Салос из Беларуси, украинская гимнастка Влада Никольченко, болгарская грация Катрин Тасева и гимнастки из США - Лаура Зенг и Лили Мизуно.

В упражнениях с обручем в финал вышли россиянка Мария Сергеева, представительницы Беларуси Анастасия Салос и Катерина Галкина, грузинская гимнастка Саломе Пажава, Лаура Зенг из США, болгарские спортсменки Катрин Тасева и Боряна Калейн и Влада Никольченко из Украины.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования Кубка мира по художественной гимнастике.

В первый день проходят квалификационные соревнования гимнасток в индивидуальных упражнениях с обручем и мячом и групповых команд с пятью обручами.

Азербайджан в первый день соревнований представляют Вероника Гудис и Зохра Агамирова в индивидуальных выступлениях, а также групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проводится в Баку в шестой раз. В турнире, который проходит 27-29 апреля, участвуют гимнастки из 25 стран. 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки соревнуются в составе команд в групповых упражнениях.