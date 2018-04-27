Турецкая спортсменка: В Баку потрясающая гимнастическая арена

27 апреля 2018 19:12

В Баку потрясающая гимнастическая арена, сказала в пятницу Trend турецкая гимнастка Дарья Демирорс после своих выступлений в первый день Кубка мира по художественной гимнастике, передает Day.Az.

"В Баку огромная, потрясающая арена, очень крутая. Я даже немного растерялась из-за того, что предстояло выступать в таком большом зале, разволновалась. Но хорошо, что зрители так активно меня поддерживали - когда за меня болеют, я чувствую, как у меня все получается", - сказала она.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования Кубка мира по художественной гимнастике.

В первый день проходят квалификационные соревнования гимнасток в индивидуальных упражнениях с обручем и мячом и групповых команд с пятью обручами.

Азербайджан в первый день соревнований представляют Вероника Гудис и Зохра Агамирова в индивидуальных выступлениях, а также групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проводится в Баку в шестой раз. В турнире, который проходит 27-29 апреля, участвуют гимнастки из 25 стран. 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки соревнуются в составе команд в групповых упражнениях.

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