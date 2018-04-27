Узбекская гимнастка: Условия, созданные Федерацией гимнастики Азербайджана, позволяют сосредоточиться на выступлении

Условия, созданные Федерацией гимнастики Азербайджана, и поддержка зрителей позволяют не отвлекаться и противостоять только собственным ошибкам, сказала в пятницу Trend гимнастка из Узбекистана Дийора Бурхохуджаева после квалификационных выступлений на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку, передает Day.Az.

"Я довольна своим выступлением, тем более что это мои первые соревнования такого высокого уровня. Конечно, ошибается каждый, никто не идеален, поэтому у меня тоже были в упражнении ошибки, над которыми я буду работать. Я впервые в Баку, и мне очень понравилось, как здесь проводятся турниры - организация на высшем уровне, и это здорово, потому что позволяет сконцентрироваться только на собственном выступлении", - сказала Бурхохуджаева.

Также она отметила значимость поддержки гимнасток бакинскими зрителями.

"Каждого тут поддерживают - и начинающих, и известных гимнасток. В целом благодаря условиям и таким прекрасным болельщикам, я считаю, каждая гимнастка имеет возможность в Баку ни на что не отвлекаться и бороться прежде всего с собой", - отметила она.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования Кубка мира по художественной гимнастике.

В первый день проходят квалификационные соревнования гимнасток в индивидуальных упражнениях с обручем и мячом и групповых команд с пятью обручами.

Азербайджан в первый день соревнований представляют Вероника Гудис и Зохра Агамирова в индивидуальных выступлениях, а также групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проводится в Баку в шестой раз. В турнире, который проходит 27-29 апреля, участвуют гимнастки из 25 стран. 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки соревнуются в составе команд в групповых упражнениях.