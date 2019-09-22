Самые любимые иностранцами блюда азербайджанской кухни - их обязательно надо попробовать
Вкусная азербайджанская еда - это одно из первых, что туристы хотят открыть для себя, приезжая в Страну огней. Это не удивительно, учитывая, что местная еда знаменита во всем мире своими вкусовыми и полезными качествами.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на AzerNews.
Пропаганда национальной кухни Азербайджана всегда находится на высоком уровне.
По данным исследований, проведенных Всемирной туристической организацией в 80 странах, посетители на 82 процента помнят нашу страну за счет национальной кухни. Одной из причин этого достижения является то, что меню отелей и ресторанов, которые часто посещают туристы, почти полностью состоит из национальных блюд.
Путешественники в других странах более склонны пробовать блюда местной кухни, а не свои привычные национальные блюда. Так, например, итальянцы предпочитают попробовать местный плов, а не съесть пиццу в Баку. Так и азербайджанцы, приезжая домой после поездки за границу, всегда начинают свои истории с описания местной кухни.
У азербайджанцев уже имеется опыт в пропаганде местной еды. Например, запатентованный азербайджанский завтрак в преддверии первых Европейских Игр в Баку, что привлек много туристов в страну.
Наш традиционный завтрак состоит из масла, различных видов белого сыра, сливок, меда, варенья, чая и кюкю (яичница с зеленью).
Насладившись местным завтраком, бакинским гостям стоит продолжить свое вкусное путешествие, попробовав долму, плов, левенги и, конечно же, кебаб.
Долма - свежее мясо и начинка, завернутые в виноградные листья или овощи - это одно из первых блюд, которые обязательно надо попробовать во время посещения Азербайджана. Азербайджанцы едят долму постоянно; долма из виноградных листьев в основном готовится зимой и весной, овощная долма - летом и капустная долма - в осенние и зимние месяцы.
Плов, блюдо известное во всем мире, подается в Азербайджане на какой-нибудь большой праздник.
Другое аппетитное блюдо - это левенги - курица и рыба, фаршированные грецкими орехами, луком, сладкими и кислыми сухофруктами.
Кроме того, известный азербайджанский шашлык - это то, что не должен пропустить ни один турист. Блюдо со свежими, сочными помидорами, огурцами, баклажанами и сладким перцем никого не оставит равнодушным.
Находясь в Азербайджане, туристы должны попробовать "местную пиццу" или гутаб, приготовленный из муки без сахара, начиненный всем чем угодно. Гутаб всегда подается с cумахом.
Вкус азербайджанских сладостей люди не могут забыть и даже более того, они пытаются приготовить пахлаву и шекербуру в своей стране.
Туристы, посетившие Азербайджан хоть раз, еще долго не смогут забыть вкус и наслаждение от азербайджанской кухни.
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