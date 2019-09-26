С каждым годом Баку становится излюбленным местом многих туристов. Нашу столицу посетили миллионы людей не только из Европы, но и других стран.

В нашей солнечной столице каждый день можно увидеть толпы туристов, которые с интересом рассматривают достопримечательности, современную архитектуру, развлекательные места города, сообщает Day.Az со ссылкой на Azernews.

Любой из нас, посещая какую-то новую страну, хочет максимально ознакомиться с обстановкой. Узнать, куда пойти, где погулять, как туда добраться и так далее. То же относится и к Баку.

Одним из любимых мест, как туристов, так и жителей Баку, является Нагорный парк, находящийся в самой высокой точке столицы.

Отсюда, как на ладони, видно весь город. Многие приходят сюда не только посмотреть на все вокруг, но и сделать замечательные пейзажные фотографии на память.

Изначально, что в начале XX века Нагорный парк назывался английским, так как здесь были захоронены и английские солдаты, прибывшие в Баку после свержения российского императора. В 1939 году название было изменено. Назван он был в честь советского политического деятеля Сергея Кирова, и здесь был установлен его памятник. А после распада Советского Союза парк был вновь переименован и стал называться Нагорным или Дагусту.

Нагорный парк - прекрасный зеленый уголок в Баку, откуда открывается живописный вид на весь город и бухту.

Парк выглядит красиво не только ночью, но и днем. Красивый современный фонтан, похожий на водопад, находящийся недалеко от парка, добавляет необычной атмосферы.

После реконструкции в 2011-2013 годах парк стал еще краше. Аллеи и террасы замысловатым образом связаны друг с другом лестницами, откуда открывается захватывающий вид на Каспийское море. Теперь этот парк - одно из самых красивых мест отдыха в столице.

До Нагорного парка можно добраться на фуникулере за 7-8 минут, или же пешком, по каменным лестницам, для тех, кто за активный образ жизни.

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