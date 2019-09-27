Одним из мест, которыми славится Азербайджан среди туристов, является древний Лахыдж.

Поселок находится в Исмаиллы, приблизитально в 220 км к северо-западу от Баку на южных склонах гор Большого Кавказа. Можно сказать, вдали от цивилизации. Всего один день, проведенный в этом поселке, вернет вас в старые добрые времена, сообщает Day.Az со ссылкой на Azernews.

Поселок изолирован от городов и районов и имеет свой уникальный нетипичный стиль жизни. Еще не доезжая до него, вы будете в восторге от самой дороги, живописной природы, животных, цветущих полей вокруг.

В Лахыдже говорят на татском, это индо-европейский диалект древнеперсидского языка. Население составляет приблизительно 1000 человек.

Поселок считается центром ремесленников. Благодаря своим уникальным и оригинальным очертаниям, он привлекает писателей, ученых, художников, кинематографистов и это приятнейшее место для туристов.

Основными занятиями жителей Лахыджа являются ковроткачество, создание медных и латунных изделий, резьба по дереву.

Мастера-ремесленники Лахыджа могут создать сорок видов предметов, связанных с народным искусством. Здесь есть и ювелиры, и кузнецы, и плотники, и мастера по коврам, и граверы, и художники, и кожевники, и сапожники, и ткачи. Поселок также известен своими медными работами и украшениями.

Ковры и ковровые изделия Лахыджа известны в Азербайджане и на всем Южном Кавказе, так что вы легко можете найти здесь необычные подарки как для себя, так и для своих родных и близких.

Вы также будете впечатлены архитектурой поселка. Из-за частых землетрясений здесь разработали свой собственный метод строительства. Древние дома остались такими же неизменными. Подземные этажи в домах используются в основном в качестве мастерских или торговых объектов.

По старинным и завораживающим улицам Лахыджа можно гулять часами. Вы можете посетить музей истории, мечеть, магазины, заглянуть в мастерские. Вам точно не придется здесь скучать.

Лахыдж - это идеальное место для тех, кто устал от городской суеты и хочет отдохнуть и насладиться природой и историей.

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