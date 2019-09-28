https://news.day.az/tourism/1160717.html Одно из самых удивительных мест планеты: Испанский город в скале - ФОТО
Одно из самых удивительных мест планеты: Испанский город в скале - ФОТО
Испанский город Сетениль-де-лас-Бодегас - пожалуй, один из самых удивительных уголков Андалусии. Главная его достопримечательность - нависающие над домами и улицами грозные многотонные своды скалы. Первая мысль, возникающая при взгляде на такую оригинальную застройку: "А вдруг обвалится?"
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