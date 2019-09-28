Азербайджан - невероятная земля. Она и богата, и прекрасна, и добра ко всему живому. Надо только суметь поймать кадр, как говорят профессионалы. И тогда рождаются вот такие невероятные пейзажи, полные света, величия и фантастических красок.

Фото: Etibar Jafarov / Colors of Azerbajan

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