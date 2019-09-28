https://news.day.az/tourism/1160765.html Величие природы Азербайджана в невероятных кадрах - ФОТО
Величие природы Азербайджана в невероятных кадрах - ФОТО
Азербайджан - невероятная земля. Она и богата, и прекрасна, и добра ко всему живому. Надо только суметь поймать кадр, как говорят профессионалы. И тогда рождаются вот такие невероятные пейзажи, полные света, величия и фантастических красок.
Фото: Etibar Jafarov / Colors of Azerbajan
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