https://news.day.az/tourism/1161252.html 13 самых цветных и ярких городов мира
13 самых цветных и ярких городов мира
В обыденной городской жизни нам часто не хватает ярких красок. Но иногда жителям надоедают серые виды и они превращают место обитания в своеобразный холст. При возможности обязательно посетите одно из таких мест - прогулка по этим ярким сказочным улицам несомненно поднимет вам настроение.
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