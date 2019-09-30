В обыденной городской жизни нам часто не хватает ярких красок. Но иногда жителям надоедают серые виды и они превращают место обитания в своеобразный холст. При возможности обязательно посетите одно из таких мест - прогулка по этим ярким сказочным улицам несомненно поднимет вам настроение.

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