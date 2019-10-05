В Pullman Baku Hotel & Resorts 6 октября в 18.00 пройдет церемония награждения "1st Azerbaijan Tourism Awards - A signature of excellence", организованная Tourism Lab. MMC, сообщили Trend организаторы, передает Day.Az.

Премия будет вручена за вклад в развитие туристической сферы Азербайджана. В мероприятии примут участие около 250 представителей национальных и зарубежных компаний, туристических агентств и гостиничного бизнеса, туроператоры, специалисты и блогеры. Главная цель - стимулирование деятельности в области развития туристической сферы, создание имиджа страны, профессионального роста и налаживания контактов. Символ и лого мероприятия - Карабахский скакун. Будет вручено около 30 номинаций в различных областях успешной деятельности сферы туризма.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Аz, Milli.az.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!