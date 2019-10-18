Яни Илинампа (Jani Ylinampa) - фотограф из Рованиеми, что в финской Лапландии. Вот уже 15 лет он снимает природу, и его по праву можно назвать мастером пейзажей: он виртуозно документирует красоту пляшущих полярных сияний, захватывающих дух закатов, живописных лесов, водоемов и других природных чудес сурового лапландского края.

Как передает Day.Az, об этом пишет bigpicture.ru.

Однажды на глаза Яни попался прекрасный островок Котисаари (Долгий Камень) на реке Кемийоки, который издавна был базой местных дровосеков, занимающихся в Рованиеми лесозаготовкой. На этом крошечном кусочке земли (его площадь всего 0,7 акра, а длина - 230 метров) стоят всего два дома и нет электричества.

Путешествуя по живописной реке, Яни Илинампа решил запечатлеть удивительную красоту острова во все четыре времени года. Для съемки он использовал беспилотный летательный аппарат и смог сделать завораживающие кадры. Прокрутите вниз, чтобы убедиться в этом.

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