Карловы Вары очень приятное место для посещения. Карловы Вары часто называют Карлсбад на немецком языке. Количество элегантных зданий, в которых расположены курорты, в различных пастельных тонах.

Карловы Вары названы в честь императора Карла IV. История гласит, что он построил город в конце 14 века после открытия горячего источника, и целебная вода вылечила его раненую ногу.

Уникальные достопримечательности в Карловых Варах

Карлсбад и его курорты процветали в 17 веке, в основном посещали богатые аристократы из России, Польши и Саксонии. Самым престижным гостем Карловых Вар был Петр Великий. На протяжении веков город имел привилегию принимать многих известных посетителей, таких как Гете, Людвиг фон Бетховен и Шопен.

Природные термальные источники

Главной достопримечательностью для туристов, посещающих Карловы Вары, определенно, являются различные минеральные источники. Целебная вода термальных источников доступна для общественности через 15 горячих источников по всему городу. Что такого особенного в этой минеральной воде, так это то, что она оказывает целебное действие при питье из нее.

Вода содержит много элементов, минералов и должна оказывать положительное влияние на всю пищеварительную систему организма при ее употреблении.

Кроме того, различные горячие источники варьируются в диапазоне температур от 30 до 72 C и имеют различные уровни газа, к которым они, следовательно, также имеют различные лечебные эффекты.

Посетить все 15 минеральных источников-это отличный способ познакомиться, побродить по городу, так как все они расположены у изысканных зданий и это, безусловно, очень уникальное занятие.

Карловы Вары часто изображают своими роскошными и элегантными колоннадами. Все пять величественных колоннад имеют свою собственную уникальную архитектуру и стиль.

Музей Бехеровка

Бехеровка это не просто алкогольная лавка, это напиток приготовленный из множества трав, по рецептам предков. Есть всего несколько мастеров, которые унаследовали это мастерство. Купите бутылочку Бехеровки, осмотрите музей, который проведет вас через 200 лет истории.

Многие из отелей предлагают спа-процедуры и другие спа-услуги. Вся процедура занимает от 1 до 3 недель. Главным ингредиентом для спа-процедур является целебная геотермальная вода.

Гранд-Отель Pupp

Карловы Вары имеют широкий выбор отелей, но выделяется, Grandhotel Pupp. Отель построен еще в 1701 году, но получил название Саксонский зал.

В знаменитом отеле Pupp ежегодно проводится лучший кинофестиваль в мире-Международный кинофестиваль в Карловых Варах. Grandhotel Pupp был также главным вдохновением для фильма Уэса Андерсона 2014 года "The Grand Budapest Hotel".

Отель также использовался в качестве съемочной площадки в фильмах Джеймса Бонда "Казино Рояль" и "последний отпуск" с королевой Латифой в главной роли.

Японский сад

Японский сад Дзен расположен на южной окраине города недалеко от отеля Parkhotel Richmond и построен в 1998 году. Вдохновителем этого оазиса был японский архитектор Кэндзи Номура.

Сад символизирует сближение европейской и японской культуры и помогает посетителям расслабиться и медитировать даже посреди оживленных Карловых Вар.

Скачки

Если Бехеровка, элегантные прогулки и вафли заставляют вас чувствовать себя немного тяжеловато, вы можете использовать свою энергию, например, на одном из многих теннисных кортов.

Скачки-это также волнующий вид спорта, который стал частью культуры Карловых Вар так же, как Международный кинофестиваль.

Первые скачки организованы еще до Первой Мировой Войны и всегда являются большим социальным событием.

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