Топ 10 самых разочаровывающих достопримечательностей в мире

Настало время отпусков - все выбирают страны куда поехать, чтобы сохранить впечатления на всю жизнь. Но не всегда поездки приносят удовольствие от путешествия. Многие мировые достопримечательности оказываются не столь впечатляющими, какими принято их считать.

Мы собрали список достопримечательностей, которые по статистике разочаровывают туристов больше всего.

Эйфелева башня

Металлическая башня в центре Парижа, названа в честь главного конструктора Гюстава Эйфеля. Была построена как временное сооружение, служившее входной аркой Всемирной выставки 1889 года. Сейчас это символ Парижа, самая узнаваемая архитектурная достопримечательность и наибольшее разочарование туристов.

Главная причина - это невероятное количество людей. Да и внешний вид башни не производит должного впечатления. Многие находят ее просто большой железной громадиной. Точнее всего разочарование описал один британский писатель: "Вы так много раз видели ее, прежде чем увидели своими глазами, что у вас есть очень четкие представления о том, как она должна выглядеть. А значит, вероятнее всего, вы разочаруетесь. Эйфелева башня - и впрямь величественное сооружение. Она восхищает. Но знаете, забраться наверх - это геморрой, там такие очереди...".

2. Парфенон

Древнегреческий храм, построенный в 447 - 438 годах до н. э. архитектором Калликратом. Украшен в 438 - 431 годах до н. э. под руководством Фидия во время правлении Перикла. Главная достопримечательность Афин и символ Греции, расположен на афинском Акрополе.

Все знакомы с некогда величественным храмом по изображениям на открытках. В наши дни - это просто строительная площадка с лесами и грязью. Близко подойти к площадке нельзя, хотя это и правильно. Все лучшие скульптуры Парфенона были уничтожены взрывом в 1687 году или увезены в Британский музей.

3. Кносский дворец

Кносский дворец - эмблема и центр древнейшей минойской цивилизации, один из памятников критской архитектуры. Именно Кносский дворец считают лабиринтом минотавра - существа с телом человека и головой быка, пожиравшее людей и наводившее страх на древних греков.

Но дворец также не оправдывает ожиданий. Несмотря на большую площадь и древнюю историю, восстановленные реставраторами фрагменты дворца выглядят как новострой, что сильно портит впечатление. Ученые до сих пор спорят, стоило ли проводить реконструкцию столь древней постройки.

4. Пизанская башня

Пизанская башня - колокольная башня, часть ансамбля городского собора Санта-Мария Ассуанта в городе Пиза, получившая всемирную известность благодаря своему наклону. Наклон башни возник в ходе ее строительства, длившегося несколько десятилетий. В конце 20, начале 21 века наклон башни удалось стабилизировать.

Чтобы подняться на смотровую площадку, находящуюся на вершине этого сооружения, нужно отстоять длинную очередь. По мнению туристов, башня не очень выразительна, и значительно меньше, чем на фотографиях. Единственный интерес - это угол ее наклона, который давно известен всем.

5. Пирамиды в Гизе

Египетские пирамиды - одни из древнейших каменных сооружений пирамидальной формы. Самой древней считается пирамида Джосера, построенная архитектором Имхотепом в период с 2667 по 2648 гг. до н.э. Самые известные находятся на окраине Каира в Гизе - пирамида Хеопса, например, входит в число Семи чудес света.

В своих ожиданиях туристы мечтают увидеть величественные сооружения в пустыне, окруженные песками вечности. Но пирамиды находятся вблизи Каира, их можно наблюдать даже сидя в пиццерии. Вблизи пирамид тоже ждет полное разочарование - несметное количество туристов, попрошаек, мошенников и отходов жизнедеятельности верблюдов. Но все же, находясь у подножья этих древних сооружений, нельзя не восхитится их грандиозностью.

6. Стоунхенж

Один из самых знаменитых археологических памятников в мире, возведенный примерно в 2100-2400 годах до н.э. По одной из версий Стоунхедж был святилищем кельтских жрецов, он находится неподалеку от английского города Эймсбери.

Туристы, преодолевшие около 130 км от Лондона, чаще всего бывают разочарованны. Человеку, не посвященному в тонкости истории и археологии, сложно увидеть что-то особенное в этом сооружении. Просто груда камней. Тем более, что подходить вплотную к камням запрещено. В разрешённое время для осмотра мегалитического сооружения собираются сотни туристов, и это сильно портит впечатление.

7. Мона Лиза

Мона Лиза, она же Джаконда - картина Леонардо да Винчи, написанная около 1503 - 1505 годов. Одно из самых известных произведений живописи в мире, находится в Лувре (Париж, Франция). Наверное, нет человека, который бы не слышал о знаменитом портрете женщины с загадочной улыбкой.

Каждый, кто попадает в Лувр, непременно, первым делом спешит полюбоваться картиной. Но сделать это не так-то просто. Подойти к картине поближе вам помешает большое количество страждущих приобщиться к искусству и защитные ограждения. А полюбоваться картиной издали не получится - она слишком мала.

8. Русалочка

Статуя изображающая персонаж из сказки Андерсена - Русалочка, расположена в порту Копенгагена и является символом датской столицы. Памятник был создан датским скульптором Эдвардом Эриксеном по заказу крупного предпринимателя, владельца пивоваренного концерна Carlsberg и мецената Карла Якобсена.

Скульптура высотой всего 1.25 м. Но символ чистоты и любви теряет свою привлекательность не только из-за маленького размера, но и из-за места, в котором находится. Скульптуру окружают не самые сказочные городские пейзажи.

9. Статуя Свободы

Полное название статуи Свободы звучит как "Свобода озаряющая мир". Это 46-метровая скульптура, гордо возвышающаяся на одноимённом острове, является подарком, преподнесённым США от имени французского народа, некогда поддержавшего американцев в борьбе за независимость.

Но по отзывам туристов, статуя Свободы лучше всего выглядит в американских фильмах. Сама скульптура является прекрасным произведением искусства и впечатляющим национальным символом. Единственная проблема в том, что она намного меньше, чем вы её себе представляете. Да и чтобы туда добраться нужно выстоять не одну очередь.

10. Таймс сквер

Площадь в центральной части Манхэттена, является символом Нью-Йорка и всех Соединённых Штатов. Ранее называлась Лонгакр-сквер, но в 1904 году, когда газета "Нью-Йорк Таймс" перенесла свою штаб-квартиру в здание на площади, она была переименована.

Таймс сквер - не более чем обычная площадь в Нью-Йорке. По мнению очень многих туристов из других стран, на площади слишком много неоновых огней, рекламных вывесок и пешеходов. Этот своеобразный символ американской жизни не более примечателен, чем площади в других странах. Есть и покрасивее.

Конечно, этот список составлен всего лишь по отзывам туристов и не означает, что вы не должны посещать все эти мировые достопримечательности. Чтобы составить свое собственное мнение, нужно посмотреть своими глазами. Мы лишь хотели предупредить вас, что возможно ваши ожидания могут быть слегка завышены и мировые памятники окажутся не столь впечатляющими как на всех туристических буклетах.

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