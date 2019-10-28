Талантливый фотограф и видеограф Вахид Гасанов на своей странице в Instagram делится волшебными работами, снятыми во время путешествий по Азербайджану.

Day.Az не раз представлял снятые им фотографии и видео, которые раскрывают всю красоту Родины, показывая природу регионов страны в разные сезоны и время суток.

Недавно Вахид вновь направился в Хызинский район, чтобы запечатлеть на камеру невероятный цвет холмов в этом регионе. Делая съемку с помощью дрона, на фоне холмов цвета хны он заметил горных велосипедистов. Засняв их маневры на камеру, путешественнику удалось лучше отразить всю красоту местности.

Day.Az представляет данное видео:

Н. Гасымова

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