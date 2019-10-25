Многие из вас, наверняка, слышали про американскую Долину Смерти, в которой "ползают" камни, или про ирландскую "дорогу гигантов", или про удивительные туманные скалы Китая, которые вдохновили режиссера Джеймса Кэмерона перенести это удивительное творение природы в виде парящих гор в фильм "Аватар", передает Day.Az со ссылкой на supercoolpics.com.

Но существуют чудеса природы, о которых говорят и пишут куда меньше. Хотя они тоже чрезвычайно удивительны и многие из них даже до конца не изучены.

Шилинь, Китай

В провинции Юньнань на территории площадью 350 км2 раскинулся "каменный лес" Шилинь. Древние скалы, пещеры, водопады и озера создают атмосферу сказочного мира. По легенде, один юноша решил спасти народ от засухи и построить плотину. Волшебник дал ему хлыст и жезл, чтобы рассекать и перемещать каменные глыбы.

Но инструменты имели магическую силу лишь до рассвета. Юноша не закончил работу, и огромные монолиты так и остались разбросанными по долине. Ученые же считают, что 200 млн лет назад на месте "каменного леса" было море. Оно высохло, а поражающие величием и красотой скалы остались.

Гейзер Флай, США

Трудно поверить, но этот "фонтан", словно сошедший со страниц книги писателя-фантаста, находится не на Юпитере, не на Марсе, а на Земле, в штате Невада. "Летающий" гейзер извергает струи горячей воды на высоту до 15 метров, образуя вокруг себя "мини-вулкан" из минеральных отложений.

Ученые утверждают, что примерно так выглядела поверхность нашей планеты миллионы лет назад. Гейзер расположен на территории частного ранчо, и, чтобы полюбоваться им, нужно разрешение хозяина. Но туристов это не останавливает. Люди верят, что, если умыться водой из гейзера, жизнь станет яркой и счастливой.

Язык Тролля, Норвегия

Trolltunga, или Язык Тролля - это необычный каменный выступ на высоте 350 метров на горе Скьеггедаль. Почему язык? И почему тролля? Как гласит старинная норвежская легенда, в тех краях жил тролль, который постоянно испытывал судьбу: нырял в глубокие омуты, прыгал через пропасти.

Однажды он решил проверить, правда ли то, что лучи солнца смертельно опасны для троллей. На рассвете он высунул язык из своей пещеры и... окаменел навеки. Скала как магнит притягивает современных авантюристов: посидеть на краю, сделать сальто, сфотографироваться. Тролля нет, а дело его живет!

Колодец Тора, США

Природную воронку диаметром 5 метров в проливе мыса Перпетуа назвали в честь бога Тора. Но чаще ее именуют "вратами в преисподнюю". Зрелище действительно адски красивое: во время прилива вода быстро заполняет колодец, а потом резко "выстреливает" вверх шестиметровым фонтаном, образуя вихрь брызг.

Будто на дне живет чудовище, которое сердится на льющиеся на него потоки воды и выталкивает их обратно. Но выяснить, что на самом деле находится внутри воронки, пока не удалось - погружения туда слишком опасны.

Шары острова Чамп, Россия

Это место с таинственными каменными шарами - остров Чамп, находится в центральной части Земли Франца-Иосифа (Архангельская область). Все побережье буквально усыпано шарообразными камнями размером от нескольких сантиметров до трех метров.

Откуда они взялись на безлюдном острове? Есть мнение, что из-за таяния ледников камни попадали в природные бассейны и стачивались водой. Но почему только на этом острове? Среди сверхъестественных версий - вмешательство инопланетян и то, что камни являются артефактами некой потерянной цивилизации.

Водопад Хорстейл, США

В национальном парке Йосемити, на восточном склоне горы Эль-Капитан, находится 650-метровый водопад. Большую часть года он ничем не примечателен, но в феврале падающие потоки воды превращаются в "потоки лавы".

Удивительное природное явление связано с тем, что на закате солнечные лучи отражаются в водопаде, создавая зрительную иллюзию, будто со скалы стекает раскаленный металл. По легенде, на вершине горы был дом кузнеца, делавшего лучшие подковы для лошадей в округе. Но из-за сильного дождя кузницу смыло с обрыва. С тех пор водопад раз в год "напоминает" об этом трагическом событии.

Хвитсеркюр, Исландия

Это 15-метровая скала на восточном берегу полуострова Ватнс-нес. По форме она напоминает пьющего воду дракона. Но, по народным поверьям, это тролль, который вышел к солнцу и обратился в камень.

Ученые же полагают, что Хвитсеркюр - это остатки древнего вулкана, размытого солеными водами и разрушенного холодными ветрами. Чтобы море окончательно не разрушило фигуру, ее основание укрепили бетоном. Люди со всех концов света приезжают полюбоваться этой скалой. А иногда наблюдаемое там северное сияние придает ей дополнительную загадочность.

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