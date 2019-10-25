Многие шумные мегаполисы популярны во всём мире и круглый год переполнены туристами. Путешественники не являются исключением и предпочитают отдых на всем известных курортах, однако впечатляющая архитектура, потрясающие пляжи и захватывающая дух природа сохранилась не только там.

Турку, Финляндия

На протяжении многих веков именно Турку был столицей страны и лишился этого статуса только в 19 веке. В 2011-м году город был назван одной из культурных столиц Европы.

Многие шумные мегаполисы популярны во всём мире и круглый год переполнены туристами.

Здесь расположилось множество средневековых замков, а местные улицы буквально усыпаны соборами и музеями. Город также даёт возможность насладиться многообразием природы и попробовать натуральные, экологически чистые продукты, качеству которых скандинавы уделяют большое внимание.

Что посетить:

кафедральный собор;

замок Турку;

музей народных ремесел Лоустаринмяки;

форум Маринум;

художественный музей Турку;

музей-Аптека и дом Квенселя;

кафедральный собор Турку;

усадьба Ванхалинна;

центр культуры Харкко.

Форментера, Испания

Самые знаменитые испанские города, Барселона и Мадрид, круглый год переполнены, что несомненно разрушает их первозданное очарование.

Многие шумные мегаполисы популярны во всём мире и круглый год переполнены туристами.

Желающим найти место которое не потеряло свою историческую ценность и шарм стоит посетить остров Форментера.

Пляжи острова вшли в десятку лучших пляжей Европы. Среди них - известный во всём мире Playa de Ses Illetes. Здесь есть всё для отдыха в объятиях красивейшей природы - белоснежный песок, гамаки, рестораны, оборудование для водного спорта.

Яхтам не разрешается останавливаться вокруг острова, за исключением нескольких бухт, благодаря этому морская вода здесь настолько прозрачна, что видимость достигает 15 метров в глубину.

Что посетить:

Остров Эспальмадор.

Этнографический музей.

Экскурсия по гастрономическому маршруту.

Берат, Албания

Город расположен в 70 км на юг от Тираны и знаменит тем, что с 1961 года имеет официальный статус города-музея. Уникальность города заключается в том, что здесь по сей день сохранилась османская архитектура, а количество памятников превышает 2 сотни.

Многие шумные мегаполисы популярны во всём мире и круглый год переполнены туристами.

Главными достопримечательностями являются:

мечети 15-16 веков;

арочные мосты 17 века;

цитадель;

крепость Берата;

мусульманский квартал Мангалем.

Шпицберген, Норвегия

Архипелаг Шпицберген - огромное, безмятежное пространство всего в 1000 км от северного полюса. Значительная часть архипелага признана национальным парком. Пейзажи Шпицбергена поражают воображение, если повезёт здесь можно увидеть северное сияние, и столкнуться с полярными медведями если не повезёт.

Многие шумные мегаполисы популярны во всём мире и круглый год переполнены туристами.

Интересно! На архипелаге почти нет дорог, поэтому самый популярный транспорт здесь - снегоходы зимой и катеры летом.

Что посетить:

Лонгйир.

Остров Баренца.

Заброшенный поселок Пирамида.

Баренцбург.

Сараево, Босния и Герцеговина

Сараево - город окруженный олимпийскими горами соединяющий восточную и западную культуры. В городе можно встретить множество мечетей, живописный турецкий базар и колоритные узкие улочки.

Многие шумные мегаполисы популярны во всём мире и круглый год переполнены туристами.

Национальная кухня представляет собой сочетание средиземноморских, турецких, немецких и славянских кулинарных традиций.

Что посетить:

национальный музей Боснии и Герцеговины;

площадь Маркале;

собор Святого Сердца Иисуса;

кафедральный собор;

латинский мост.

Эти пока еще нетронутые места определенно стоят внимания туристов. Они не так популярны, но не менее исторически богаты и очаровательны

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın