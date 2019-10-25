5 направлений для отдыха, напрасно недооцененных туристами
Многие шумные мегаполисы популярны во всём мире и круглый год переполнены туристами. Путешественники не являются исключением и предпочитают отдых на всем известных курортах, однако впечатляющая архитектура, потрясающие пляжи и захватывающая дух природа сохранилась не только там.
Турку, Финляндия
На протяжении многих веков именно Турку был столицей страны и лишился этого статуса только в 19 веке. В 2011-м году город был назван одной из культурных столиц Европы.
Многие шумные мегаполисы популярны во всём мире и круглый год переполнены туристами.
Здесь расположилось множество средневековых замков, а местные улицы буквально усыпаны соборами и музеями. Город также даёт возможность насладиться многообразием природы и попробовать натуральные, экологически чистые продукты, качеству которых скандинавы уделяют большое внимание.
Что посетить:
кафедральный собор;
замок Турку;
музей народных ремесел Лоустаринмяки;
форум Маринум;
художественный музей Турку;
музей-Аптека и дом Квенселя;
кафедральный собор Турку;
усадьба Ванхалинна;
центр культуры Харкко.
Форментера, Испания
Самые знаменитые испанские города, Барселона и Мадрид, круглый год переполнены, что несомненно разрушает их первозданное очарование.
Многие шумные мегаполисы популярны во всём мире и круглый год переполнены туристами.
Желающим найти место которое не потеряло свою историческую ценность и шарм стоит посетить остров Форментера.
Пляжи острова вшли в десятку лучших пляжей Европы. Среди них - известный во всём мире Playa de Ses Illetes. Здесь есть всё для отдыха в объятиях красивейшей природы - белоснежный песок, гамаки, рестораны, оборудование для водного спорта.
Яхтам не разрешается останавливаться вокруг острова, за исключением нескольких бухт, благодаря этому морская вода здесь настолько прозрачна, что видимость достигает 15 метров в глубину.
Что посетить:
Остров Эспальмадор.
Этнографический музей.
Экскурсия по гастрономическому маршруту.
Берат, Албания
Город расположен в 70 км на юг от Тираны и знаменит тем, что с 1961 года имеет официальный статус города-музея. Уникальность города заключается в том, что здесь по сей день сохранилась османская архитектура, а количество памятников превышает 2 сотни.
Многие шумные мегаполисы популярны во всём мире и круглый год переполнены туристами.
Главными достопримечательностями являются:
мечети 15-16 веков;
арочные мосты 17 века;
цитадель;
крепость Берата;
мусульманский квартал Мангалем.
Шпицберген, Норвегия
Архипелаг Шпицберген - огромное, безмятежное пространство всего в 1000 км от северного полюса. Значительная часть архипелага признана национальным парком. Пейзажи Шпицбергена поражают воображение, если повезёт здесь можно увидеть северное сияние, и столкнуться с полярными медведями если не повезёт.
Многие шумные мегаполисы популярны во всём мире и круглый год переполнены туристами.
Интересно! На архипелаге почти нет дорог, поэтому самый популярный транспорт здесь - снегоходы зимой и катеры летом.
Что посетить:
Лонгйир.
Остров Баренца.
Заброшенный поселок Пирамида.
Баренцбург.
Сараево, Босния и Герцеговина
Сараево - город окруженный олимпийскими горами соединяющий восточную и западную культуры. В городе можно встретить множество мечетей, живописный турецкий базар и колоритные узкие улочки.
Многие шумные мегаполисы популярны во всём мире и круглый год переполнены туристами.
Национальная кухня представляет собой сочетание средиземноморских, турецких, немецких и славянских кулинарных традиций.
Что посетить:
национальный музей Боснии и Герцеговины;
площадь Маркале;
собор Святого Сердца Иисуса;
кафедральный собор;
латинский мост.
Эти пока еще нетронутые места определенно стоят внимания туристов. Они не так популярны, но не менее исторически богаты и очаровательны
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