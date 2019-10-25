Природный парк Горбеа называют мистическим лесом Испании. Посмотрите на эти фотографии, и ваше воображение нарисует образ мистического существа за каждым деревом.

Этот природный парк расположен между провинциями Алава и Бискайя в Стране Басков на севере Испании. Он занимает площадь 20 016 гектаров. Его территория занимает муниципалитеты Вильяро, Кастильо и Элежабейтия, Ороско и Себерио Сеанури в Бискайе.

Горбеа также называют самым высоким горным пиком в этой области, на высоте 1482 метров над уровнем моря. В 1994 году этот таинственный лес был объявлен национальным парком.

Парк насыщен известняковыми подземными водам, поэтому на территории много пещер и гротов. История этого загадочного леса началась около 100 миллионов лет назад.

Древние покрытые мхом деревья (дуб, английский дуб, бук, сосна, кипарис), окутанные густым туманом, создают особенно мистическое зрелище - сквозь дымку их можно принять за странные живые фигуры. И хотя Горбеа не входит в топ самых посещаемых Национальных парков Испании - это место определенно стоит посетить.

Тем не менее, природный парк Горбеа - это не только густые заросли деревьев. Непроходимые леса постепенно переходят в просторные, покрытые зеленой и высокой травой луга. Кроме того, вы увидите водно-болотную зону, и она также прекрасна по-своему. На территории комплекса Итсина, рядом с парком, находится около 500 пещер.

Вы можете использовать более 10 пешеходных троп и найти множество памятников, лесных хижин, водопадов, Музей меда, небольшие храмы, Музей традиционной баскской керамики, старинные мельницы, часовенки и многие другие достопримечательности, созданные здесь человеком за последние несколько веков.

Лес может казаться негостеприимным и даже опасным, но вы можете увидеть здесь настоящих владельцев парка - оленей, диких кошек и куниц, альпийских тритонов и каменных ящериц, рыси, норки, пятнистых дятлов, ястреба и грифа.

Если вы поклонник таких ландшафтов, вы по достоинству оцените национальный парк Горбеа. Это излюбленное походное направление для местных жителей и туристов. Здесь вы можете покататься на горном велосипеде, насладиться пешим туризмом и верховой ездой, рыбалкой, экстремальными видами спорта (рафтинг, прыжки с банджи, альпинизм).

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