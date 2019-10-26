"Азербайджан со своими богатыми природными ресурсами, минеральными водами и грязевыми ваннами явяляется региональным оздоровительным центром". Об этом сообщил в интервью "BuzzFeed" глава Государственного Агентства по туризму Фуад Нагиев.

Имеющая миллионы читателей по всему миру глобальная платформа "BuzzFeed" посвятила детальный репортаж 7-дневному лечебному, оздоровительному и ознакомительному путешествию в Азербайджан.

Предлагаем вашему вниманию перевод статьи Нью-Йоркского издания.

Как можно совместить оздоровительный и ознакомительный туризм в одном путешествии: основные места оздоровительного отдыха в Азербайджане

В данной публикации мы расскажем о расположенном на берегу Каспийского моря маленьком горном государстве Азербайджан, который, сохранив своеобразность, предлагает новые туристические продукты. Мы соовершили 7-дневное путешествие, охватывающее оздоровительный, ознакомительный туризм, отдых и прогулки на природе.

Представление услуг по оздоровительному и лечебному туризму в единении с природой приобретает большую популярность. А почему бы и нет?

И возможно, то, что рекомендуют врачи - оздоровительный и лечебный туризм по местам, сохранившим свою уникальность, при этом предлагающим высококачественный сервис, - и есть путешествие в Азербайджан - маленькую горную страну на берегу Каспия.

Расположенный на пересечении Азии и Европы между Турцией и Россией Азербайджан был одним из центров древнего Шелкового пути.

"Азербайджан со своими богатыми природными ресурсами, минеральными водами и грязевыми ваннами является региональным оздоровительным центром", - отмечает глава Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев.

Мы рекомендуем путешественникам, желающим в течение 7 дней омолодиться и удивиться, следующее:

День первый

Прибытие в Баку. В расположенном на пересечении межконтинентальных торговых путей Баку можно насладиться как древностью, так и модерном. Город, прославившийся небоскребами и современной архитектурой, и в то же время известный прекрасными видами на природу и многовековой историей, выполняет роль коридора к основным оздоровительным центрам.

Bilgah Beach Hotel расположен в 30 минутах езды от города: отличный вид на море, люксовые номера и коттеджи, бассейны, развлекательные центры, пляж и ресторан, оздоровительный клуб, spa-центр, турецкая баня, термальные воды, сауна, разичные услуги по массажу.

День второй

"Sea Breeze Resort" и "Amburan Beach Club". "Sea Breeze Resort" расположен на живописном берегу Каспия. Здесь и йога, и водный фитнес, и возможности кроссфита, и оздоровительный центр, и большой пляж.

Рсположенный на одном из лучших пляжей Азербайджана в поселке Бильгя "Amburan Beach Club" предлагает посетителям пляж, бассейны, развлекательный центр и место семейного отдыха, вкусную азербайджанскую кухню и традициионный чай, различные напитки и услугу у бассейна и террас.

День третий

На пути из Бильгя в Ширванский Национальный Парк и Лянкяран. Прогуляйтесь по Национальному парку. Посмотрите на джейранов, розовую цаплю, фламинго и других обитателей болотистых мест. А беседы с гостеприимными егерями - вообще, уникальная практика! На территории Парка вы также можете пообедать или выпить чай.

Посетите Лянкяран. Этот регион прославился своим чаем, используемыми с античных времен минеральными водами и Персидским (Кавказским - ред.) леопардом, который до появления в 2007-ом году в Гирканском Национальном Заповеднике считался исчезнувшим.

В расположенном вблизи границы с Ираном городе Лянкяран рядами расположены плантации чая, цитрусовых и овощей, старинные постройки из кирпича, прохладные реки и леса. А черные пески на каспийских пляжах обладают лечебными свойствами.

Переночуйте в отеле "Springs Wellness Resort", находящемся в центре субтропического горного-лесного массива.

Баня и спа-услуги, развлекательный комплекс, йога и прогулка по горам - то, чем привлекает этот современный отель.

День четвертый

Посетите Гирканский Национальный Парк. Прогуляйтесь вокруг парка. Пообедайте и выпейте чай в лесу около Парка. А вечером в отеле "Springs Wellness Resort" насладитесь отдыхом в открытом и крытом бассейнах, парилках, сауне, бане и снежных комнатах, а также медицинскими услугами и лечением, массажем и терапией.

День пятый

Посетите курорт "Naftalan Garabag". Веками люди стекаются сюда для принятия ванн с одноименной уникальной лечебной нефтью. (Подробный репортаж на CNN Travel "Naftalan: Qonaqların xam neftdə vanna qəbul etdiyi Azərbaycan kurortu")

А для ознокомления с уникальным Албанским наследием в Азербайджане посетите расположенное неподалеку село Нидж.

День шестой

Spa на курорте - нефтяная терапия в спа-центре "Entra" в "Naftalan Garabag Resort", соли Каспия, морские водоросли, грязевые вулканы и целебные растения, а также терапия в ваннах.

Кроме того, посетители могут воспользоваться услугами массажа и косметическими процедурами, кедровыми бочками и соляными комнатами. Деятельность спа-центра направлена на профилактику и лечение хронических заболеваний.

Вернитесь в Баку и посетите "Baku Fairmont Hotel". Насладитель видами на Башни Пламени и Баку! Наряду с небольшими бутик-отелями в Старом городе здесь есть и множество других предложений.

День седьмой

Позавтракайте в Старом городе. А затем посетите Девичью башню, Дворец Ширваншахов, центр ABAD, сувенирные лавки Челеби и Келагаи и прогуляйтесь по городу.

Посетите Янардаг - отремонтированный комплекс Горящей Горы. В этом знаменитом центре огнепоклонничества также расположены музей и выставка камней.

Здесь посетители могут заказать туры по грязевым вулканам и серным источникам. Для обеспечения удобства туристов в последние годы сюда вложены крупные инвестиции. Сегодня в этом красивом комплексе созданы все условия, в том числе кафе и сувенирный магазин.

На следующий день после посадки на самолет выпейте чай в Старом городе и насладитесь кальяном.

В Азербайджане действительно много мест, открыв для себя которые вы проведете великолепную неделю отдыха, почувствуете романтический дух Кавказа и окунетесь в былые времена.

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