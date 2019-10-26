Как заманить горожан и туристов в самые неизведанные уголки города? Датский художник Томас Дамбо, который вот уже три года создаёт скульптуры из вторичных материалов, совсем недавно разместил в разных частях Копенгагена шесть дружелюбных деревянных великанов, передает Day.Az со ссылкой на Fototelegraf.ru.

Каждая из скульптур была названа в честь местных волонтёров, которые участвовали в их создании вместе с художником. Великанов можно отыскать, воспользовавшись специальной картой, или подсказкой, зашифрованной в стихотворениях, которые выгравированы на табличках, размещённых на камнях рядом со скульптурами. Поиски великанов могут стать настоящим квестом и остаться в памяти незабываемым приключением.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın