Флорист из Нью-Йорка Льюис Миллер (Lewis Miller) владеет компанией Lewis Miller Design, которая занимается цветочным оформлением и декорированием мероприятий.

Украшать самые важные минуты жизни своих клиентов - его работа и призвание, передает Day.Az со ссылкой на Fototelegraf.ru. Миллер несколько лет раздумывал над тем, как было бы прекрасно дарить хорошее настроение не только своим заказчикам, но и всем остальным жителям города и его гостям, и, наконец, нашел способ воплотить свои задумки. Теперь увлечённый флорист и его команда украшают улицы Нью-Йорка цветами, которые остаются после мероприятий. Их стараниями неприметные урны для мусора превращаются в вазоны для роскошных цветочных композиций, которые радуют прохожих.

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