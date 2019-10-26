В мире множество городов, которые прекрасны сами по себе, но есть и такие, которым ещё есть над чем работать. Именно поэтому правительство Индонезии выделило около 22 тысяч долларов США на покраску более 200 домов в городке Воносари в яркие цвета в духе дизайнера Лизы Франк (Lisa Frank) и создание красочных муралов на фасадах зданий, передает Day.Az со ссылкой на Fototelegraf.ru. До этого ничем не примечательный городок полностью преобразился и стал стремительно превращаться в Мекку для любителей эффектных фото в Instagram. В рамках ребрендинга Воносари был переименован в Кампунг-Пеланги, что в переводе с местного языка означает "Радужная деревня".

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