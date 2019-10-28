В Португалии есть много мест с девственной природой, где обитают самые разнообразные виды животных, а жизнь людей спокойна и гармонична. Некоторые из этих районов, охраняемых государством, получили статус заповедников и природных парков. Наличие в Португалии заповедников способствует сохранению природного наследия страны, а также развитию в регионе экологического туризма.

Среди множества охраняемых государством территорий туристам будет особенно интересно посетить такие:

Пенеда-Жереш. Этот единственный природный парк, который получил звание национального. В расположенном на северо-востоке Португалии заповеднике Пенеда-Жереш есть много озер, болот и горы, на берегах и склонах которых растут охраняемые законом растения, деревья и кустарники. Здесь обитают такие уникальные животные, как дикая горная лошадь garrano, овчарка cão de Castro Laboreiro. Местное население проживает в общинных деревнях, где всё распределяется поровну между жителями, начиная с обязанностей и заканчивая инвентарем.

Берленгаш. Этот природоохранный заповедник находится на острове Берленга. На уникальном морском архипелаге растет несколько видов растений, которые встречаются только в этих местах. Многие птицы выбирают эти острова для гнездования или отдыха во время длинных миграционных перелетов. Символом заповедника Берленгаш является тонкоклювая кайра - птица, находящаяся на грани исчезновения. Эта территория включает в себя и подводный заповедник, в котором обитают многочисленные представители морской фауны.

Парсиал-ду-Гаражау. Этот природный морской заповедник Португалии расположен на Мадейре. Его прибрежные бирюзовые воды облюбовали дайверы, которые могут наблюдать за жизнью многих представителей морской фауны, в том числе и гигантского окуня мероу, который избран туристическим символом этого заповедника. Каждый год сюда приплывают крупные скаты - манты. Эти интересные морские животные могут выпрыгивать над поверхностью воды на 1,5 м.

Эстуариу-ду-Тежу. Заповедник находится в устье реки Тежу - самом заболоченном районе Португалии. В реке водится множество видов рыбы, моллюсков и раков. Здесь регулярно зимует около 50 тыс. водоплавающих птиц.

Роша-ду-Навиу. Самый молодой природный заповедник Португалии был основан в 1997 г. Он находится в Сантане, на юге Мадейры. Инициатором его создания выступило местное население. В его территорию входит прибрежная полоса, где обитает редкое морское животное - тюлень-монарх. Кроме этого, есть здесь и небольшой остров с редкими экзотическими растениями.

Понта-ди-Сан-Лоренсу. Созданный не так давно, в 1982 г., этот заповедник находится на востоке Португалии. Обитают в нем представители исключительно местной фауны и флоры. В заповеднике проводятся различные мероприятия по экологическому воспитанию туристов и гостей парка.

Ильяш-Селвангенш. Находится этот заповедник, основанный в 1971 г., на юге Португалии. Десять видов животных, которые обитают в нем, являются эндемиками. Благодаря многочисленным стаям гнездящихся здесь птиц заповедник называют орнитологическим.

Синтра-Кашкайш. Парк расположен в 25 км от столицы Португалии Лиссабона и тянется вдоль побережья Атлантики. Благодаря близости к цивилизации парк пользуется особой популярностью у туристов, которые приезжают сюда отдохнуть на прекрасных пляжах, полюбоваться дюнами и красивыми садами. В парке встречаются дикобразы, дикие кролики, барсуки, горностаи.

Риа-Формоза. Этот парк-заповедник располагается на нескольких полуостровах и песчаных островах вдоль береговой линии Алгарве. Живописные пейзажи, чистые уединенные пляжи привлекают сюда многих любителей природы. Местные жители в неглубоких лагунах разводят устриц и мидий. В 2010 г. этот парк был занесен в списки Семи природных чудес Португалии.

Монтезинью.Природный парк занимает большую территорию в 75 тыс. га и простирается от северной части Португалии до границы с Испанией. Это одна из самых диких местностей во всей Европе. На его территории располагается всего несколько небольших полузаброшенных деревень, в одной из которых, например, живут всего 50 человек. Зато в парке произрастает много уникальных деревьев и растений, обитает около 240 видов различных животных.

Алван. Этот природный парк состоит из двух зон: гористой местности с водопадами и скалами, и низменной - с березовыми и оливковыми рощами. Встречаются в парке волки и дикие кошки.

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