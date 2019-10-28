Марбелья - не только самый модный фешенебельный курорт в прибрежной зоне Коста-дель-Соль в Испании, но довольно живописный город, в котором, помимо сосредоточения миллионеров, красивых яхт и прекрасных протяженных пляжей, есть семикилометровая мраморная набережная и интересные исторические достопримечательности.

Вместе с пригородами, в которых располагаются самые дорогие виллы в Марбелье, курортная зона вытянулась на 28 км вдоль побережья. Так что, если пляжи и безудержная трата денег всё-таки Вам наскучат, Вы всегда найдете, чем здесь заняться!

Пуэрто Банус (Puerto Banus)

Один из самых дорогих, вместительных и фешенебельных портов мира. Он рассчитан на 900 яхт, которые ежедневно оставляют здесь мировые знаменитости, арабские шейхи и владельцы нефтяных скважин.

Длинная пристань и самая красивая, знаменитая гавань стали излюбленным местом туристических прогулок. Кроме того, в Пуэрто-Банусе можно увидеть необыкновенные архитектурные сооружения, шикарные виллы, машины люкс-класса. Это своеобразная испанская "Рублевка" - жить здесь очень престижно и очень дорого. Прогуливаясь по ее улицам, ощущаешь себя как минимум международным дипломатом или главным героем светской хроники.

Старый город

Место, откуда чаще всего гости города начинают свое путешествие. Это исторический центр Марбельи, окутанный тайнами и каким-то загадочным волшебством. Здесь совмещены как отреставрированные строения в андалусском стиле, так и зеленые места с тропическими растениями.

Узкие, мощеные улочки напоминают о великолепии Испании в эпоху Ренессанса. Во время прогулки можно передохнуть, заглянув в одну из местных, уютных кофеен.

Площадь Наранхос (La Plaza de los Naranjos)

Она расположилась в Старом городе, и имеет другое название - Апельсиновая. Это связано с большим количеством цитрусовых деревьев, которые цветут на протяжении всего года.

Здесь находится главное городское здания - мэрия, выполненная в духе эпохи Возрождения еще в конце 16 века. Рядом также расположилась старинная часовня Эрмита де Сантьяго, которая считается самым древним религиозным памятником культуры. Туристы также придут в восторг от изумительного фонтана тех же лет и уютных мест для отдыха.

Золотая миля (Marbella Golden Mile)

Головокружительная набережная с прекрасным видом, длина которой равна целым 6 с половиной километрам! Свое название она получила не только из-за чистого и красивого прибрежного песка, но и из-за постоянного наплыва звездных гостей.

Простирается между портом и западной частью Марбельи. Здесь расположились дома знатных особ - например, дворец короля Фахда, и самые статусные гостиничные комплексы побережья.

Развалины римской виллы Рио-Верде (Rio Verde)

Если вы хотите прикоснуться к памятнику архитектуры, который был сооружен еще в первом веке нашей эры, отправляйтесь сюда. Конечно, многочисленные пожары и время сделали свое дело, поэтому здесь остались только развалины, полученные в результате раскопок.

Однако волнительность и торжественность этого места все равно высоко ценятся туристами.

Церковь Святой Марии Энкарнасьон (Iglesia Mayor de la Encarnacion)

Считается самым высоким зданием в Марбелье. Была построена в середине 15 века, имеет отреставрированные участки и сохранившиеся с давних времен изысканные фрески. Выполнена в строгом, утонченном стиле рококо, отличается сочетанием простоты и невероятной роскоши.

Здесь можно помолиться, насладиться таинственной атмосферой и просто сделать памятные фотографии.

Парк Кальварио (Parque del Calvario)

Находится немного за городом, на возвышенности холма. Был разработан талантливым архитектором Мигелем де Вико.

Сегодня там находится не только церковь Кальварио, которая имеет огромное религиозное значение, но и обустроенная, современная инфраструктура - место для детских забав, чистый пруд, аккуратные аллейки и не только. Сочетание шикарного здания и красивой местности делает этот парк популярным среди жителей и гостей города.

Мураллас дель Кастилло (Murallas del Castillo)

На окраине Марбельи находятся остатки старинной крепости Мураллас дель Кастилло. Она представляла собой оборонительное сооружение вокруг замка местного князя. Датируется 15 веком.

Когда-то эти стены выдерживали мощные наступления врагов, а сегодня от них остались только руины, которые подчеркивают силу и мужественность испанского народа.

Авенида-дель-Мар (Avenida del Mar)

Слава этого знаменитого бульвара известна далеко за пределами страны. Здесь раскинулся изумительный парк Аламеда, а также длинная, шумная набережная и чистый пляж Венус.

По сторонам улицы располагаются изысканные скульптуры из бронзы, благодаря которым обычная вечерняя прогулка напоминает экскурсию по музею искусств.

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