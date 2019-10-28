Мир красивых открытий во время путешествия часто связан с интересными местами и достопримечательностями. До многих из них можно добраться по суше или на самолете, но не до всех. Если вам нравятся морские прогулки, то есть некоторые достопримечательности, которые вас точно заинтересуют. Ведь до них можно добраться только вплавь.

Остров Уэйк



На просторах Тихого океана, где-то между Гавайскими островами и островом Гуам, расположился остров Уэйк. Главными его достопримечательностями считаются тоннели, которые сохранились со времен Второй мировой войны, и виноградники. Для туристов предусмотрены многочисленные места для отдыха: пляжи и рестораны. Чтобы до него добраться, надо долететь до Окленда, а затем купить билет на паром.

Остров Ванкувер



Недалеко от западных границ Канады мирно расположился остров Ванкувер. На нем еще остались деревья, которые выросли во времена Британской Колумбии. Правда они находятся на участках острова, куда не так легко попасть. Удивительные природные виды - это главная достопримечательность острова. Однако и для туристов есть вполне уютные места. Попасть на него можно на одном из паромов, которые отправляются с материкового Ванкувера.

Британские Виргинские острова



Они находятся в Карибском море. Относятся Британские Виргинские острова к северо-восточной части архипелага. Многие из островов необитаемые. Зато здесь есть национальный парк, в котором можно увидеть огромные глыбы, образованные еще в древние времена. Самолеты сюда не летают, но можно взять в аренду лодку и отправиться в увлекательное путешествие.

Остров Скеллиг-Майкл



Всего в пятнадцати километрах от берегов Ирландии находится небольшой остров Скеллиг-Майкл. Это место больше похоже на огромную скалу, покрытую яркой зеленью. В далекие времена здесь был основан монастырь, а сейчас сюда приезжают многочисленные туристы. Природа острова настолько красивая, что его внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Останки лайнера "Титаник"



Есть одна известная достопримечательность, которая находится на дне Атлантического океана - приблизительно 600 км от канадского острова Ньюфаундленд. На этом месте много лет назад утонул легендарный "Титаник". Некоторые туристические компании привозят сюда туристов на специальном лайнере. На нем есть все для подводного погружения. Такое морское приключение особенно понравится любителям дайвинга.

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