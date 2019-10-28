На сегодняшней встрече председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуада Нагиева с торговым представителем премьер-министра Великобритании баронессой Эммой Николсон были обсуждены перспективы развития туристических связей между двумя странами, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство, передает Day.Az.

На встрече также присутствовал посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп.

В ходе встречи были обсуждены визовые вопросы между двумя странами, их упрощение, обмен опытом, оценка имеющегося потенциала по зимнему туризму и другие сопутствующие темы.

Было отмечено, что Азербайджан - одна из безопасных стран для посещения и приятного времяпровождения иностранных граждан.

Напомнив о встрече с гостями, состоявшейся в феврале этого года, председатель агентства Фуад Нагиев рассказал о новшествах в деятельности Агентства за прошедшее время и вкладе, внесенном в стране, в дело развития туризма.

Он отметил, что на всемирной выставке туризма World Travel Market-2019, которая пройдет с 4 по 6 ноября в Лондоне, Азербайджан будет представлен в более широком составе.

Отметим, что за январь-сентябрь 2019 года Азербайджан посетили 29 304 британских туриста, что выше прошлогоднего показателя на 26,79 процента.

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