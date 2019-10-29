Однажды Адриана Баскес купила фотоаппарат для подводной съемки, и оказалось, что страсть к путешествиям, фотографии и коралловым рифам перевешивает любовь к работе и все разумные аргументы, передает Day.Az со ссылкой на Supercoolpics.ru.

В 2010 году она взяла творческий отпуск и с тех пор больше не вернулась в офис. Рассматривая подводные фотографии Адрианы, сразу становится понятно, что она сделала правильный выбор!

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