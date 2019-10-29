Остров Бали - это отличное место, как для отпуска, так и для зимовки. Здесь можно вести размеренную и безмятежную жизнь, наслаждаясь цветами и прекрасными видами. Конечно, местная природа не может не цеплять. Чтобы прояснить, местные жители очень ценят ее и заботятся о сохранности. Да и как можно уничтожать такую красоту?

Заметить это можно во многом. Как вариант, вы сможете поселиться в деревянном домике с соломенной крышей или даже на воде. Кроме того, выбор отелей тут есть на каждый вкус и кошелек. Например, есть возможность переночевать в здании-дворце. А вот о виде из окна можно не переживать - он везде очаровывающий. Между тем, многие гостиницы устраивают различные праздники с танцами и музыкой. И, конечно, при отеле вы всегда найдете часовню, где можно помолиться. Балийцы трепетно относятся к религии.

Территория тут небольшая, поэтому переместиться даже в самую далекую точку получится за пару часов. Большую часть земли занимают растения: пальмы, цветы и кустарники. Кто-то приезжает на остров ради вдохновения, а кто-то ради ухода от суеты и забот. Безусловно, местные жители помогут в этом.

Смотря на их любовь к рукоделию и искусству, а также на умение жить в гармонии с собой, хочется жить. Конечно, вы можете поддержать их, и приобрести в качестве сувениров что-либо из творений балийцев. А часть доходов они потратят на улучшение своих храмов и организацию церемоний. Между тем, на острове можно найти и христианские церкви, тогда как большая часть жителей предпочитают особую форму индуизма.

Так же можно не брать с собой много летней одежды.

Здесь огромный выбор легких вещей для пляжа и повседневной носки. Кроме того, можно найти одежду из батика - ткани, окрашенной с использованием воска. У каждого такого изделия будет неповторимый рисунок, а цена на подобное обычно не маленькая.

С декабря по март здесь проходит сезон дождей. Однако влажность не такая суровая, как бывает во многих местах этих широт. Дождь часто идет по ночам, а днем светит солнце. Кроме того, часто бывает, что ливень длится лишь пару часов. В это время года погода непредсказуема. Например, бывало такое, что пасмурных дней было всего парочка на неделе. А иногда может лить почти без остановок. В любом случае, для тех, кто не переносит холод это гораздо более приятные погодные условия. Ведь в это время можно спокойно разгуливать в шортах и майках, не боясь замерзнуть.

Но - из-за высокой влажности - жара становится больше в тягость, поэтому это местечко идеально для любителей прогреться. А с апреля по октябрь становится сухо и падает температура. По вечерам может даже понадобиться свитер. Однако в это же время на Бали самый большой наплыв туристов. Не забывайте также и про защиту от солнца - сгореть тут можно за пару часов. Как итог, лучше всего приезжать сюда весной или осенью. А если и оставаться тут надолго, то погода вряд ли окажется решающим факторов. Самое главное, Индийский океан теплый круглый год.

Между тем, серфинг тут имеет большую популярность.

В разных частях острова и в разное время можно поймать волну, как профессионалам, так и новичкам. После этого, здесь же можно надеть маску с ластами и отправиться рассматривать кораллы и рыб. На севере острова, в Таман Сари - самом популярном месте для начинающих дайверов - находится академия дайвинга. В конце обучения вам выдадут сертификат, с которым вы сможете самостоятельно исследовать морское дно в любой стране мира. Кроме того, популярностью пользуется и рафтинг - сплав по горным рекам на надувных лодках.

Во многих гостиницах есть площадки для гольфа. Можно найти поля высокого уровня, где есть возможность увидеть соревнующихся лучших в мире игроков. А вечером, например, на пляжах, можно поиграть в футбол и волейбол. Хорошей идеей будет взять велосипед, карту местности из книжного магазина и отправиться по самым живописным местам Бали. Однако пешком эти прогулки также принесут море удовольствия.

Дополнительно, не стоит забывать и о мерах предосторожности. Во-первых, не стоит купаться в местах, где никого нет. Во-вторых, входить в воду лучше в резиновых тапочках, так как в ней могут оказаться острые кусочки кораллов. Конечно, стоит плавать только в спокойной воде. Чтобы прояснить, так вы сможете хорошо разглядеть дно на наличие острых предметов, а волны не унесут вас в открытый океан. Поэтому трезво оценивайте свои возможности.

Безусловно, обязательно стоит попробовать массаж.

На острове есть огромное количество как центров с профессионалами, так и простых людей, которые за небольшую плату тоже хорошенько вас помнут. Кроме того, в большинстве отелей также есть свой спа-центр. Следовательно, вам будет из чего выбирать. Большую роль для местных жителей играют танцы. Устраиваются они не только для туристов, но и для богов. В последнее время, все больше отелей включают в программу шоу с представлениями. Между тем, длительность действий зависит от зрителя. Например, храмовая церемония может длиться несколько часов, а попасть на нее стоит больших усилий. В любом случае, вы вряд ли сможете избежать встречи с танцами и театральными постановками.

Дополнительно, на улицах можно встретить оркестр гамелан - балийской народной музыки. Они зачастую сопровождают концерты, постановки и храмовые фестивали. Их здесь огромное количество, но у каждого есть своя особенность. Есть и другие особенности острова Бали - тут очень любят детей. Будьте готовы к тому, что с вашими маленькими копиями будут нянчиться и сюсюкаться. Конечно, тут также есть большое количество развлечений для малышей.

Самое главное в поездке - это еда. Выбор заведений тут огромный. Можно пообедать в городских ресторанах, местных забегаловках или в гостиничных ресторанах. Стоит посетить все, но с осторожностью. Поспрашивайте отзывы и посмотрите, насколько чистой выглядит кухня.

Как итог, остров Бали - это замечательное место для максимального релакса. Тут хорошо круглый год, а местные жители смогут научить вас иначе смотреть на жизнь. Здесь завораживающая природа, оставляющая тепло в сердце. А вы планируете путешествие этой зимой?

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