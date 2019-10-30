Американский писатель Марк Твен прославился на весь мир далеко не одними книгами о приключениях Тома Сойера и Гекльберри Финна. Дом с привидениями, который оставил после себя великий писатель, уже более полстолетия не даёт покоя любителям пощекотать себе нервы общением с потусторонними силами, передает Day.Az со ссылкой на Fototelegraf.ru.

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