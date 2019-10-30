Согласно последним отчётам ООН, сейчас в городах живут 56% населения планеты. И наиболее крупные мегаполисы уже еле-еле справляются с нагрузками на свои системы, в первую очередь - транспортные и энергетические, передает Day.Az со ссылкой на Fresher.ru. Нетрудно представить что нас ждёт в 2050 году, когда по прогнозам всё той же ООН, доля городского населения увеличится до 70%, а общая численность людей на планете превысит 9 миллиардов. Но выход есть. На помощь человечеству приходит концепция.

Что вообще такое "умный город"?

Когда мы говорим "умный город", мы подразумеваем город, который активно использует технологии самыми различными способами, чтобы функционировать более эффективно. Такой город максимально соответствует нуждам своих жителей и в буквальном смысле подстраивается под них. Всё это подразумевает глубокую интеграцию современных информационных технологий во все городские службы и их полную координацию друг с другом.

Но всё это лишь сухая теория. А что на практике? Сегодня в мире в разной степени готовности существует сразу несколько городов, которые без преувеличения можно назвать "умными". Это самые настоящие города со всей сопутствующей инфраструктурой. Об одном из них, а именно корейском городе Сонгдо, мы и хотим рассказать.

История корейского чуда

Примерно в середине 90-х, когда мир ещё не знал краха доткомов и глобальных финансовых кризисов, а новые технологии постепенно стали проникать во все сферы жизнедеятельности, внезапно очень популярной оказалась концепция городов будущего. Богатые частные компании одна за другой начали вкладывать деньги в строительство подобных проектов. Не стал исключением и гигант южнокорейской промышленности Daewoo, задумавший построить самый умный город в мире на большом искусственном острове. Но строительство продлилось недолго, из-за банкротства компании его пришлось заморозить на самом начальном этапе. А в 1999 году проект выкупили американская Gale International и южнокорейская POSCO E&C. А позже, в качестве инвестора присоединился и банковский холдинг Morgan Stanley.

Официальный старт проекту был дан в 2001 году, когда акционеры сумели аккумулировать на его нужды около 35 миллиардов долларов. Такая сумма автоматически сделала Сонгдо самым дорогим частным проектом в недвижимости за всю историю. Несколько лет потребовалось на разработку и планирование. В итоге само строительство было начато лишь в 2005 году. А первые объекты были сданы в 2009-м. Ими стали 12-киломтеровый мост, соединяющий Сонгдо с аэропортом Инчхон и выставочный комплекс Songdo Convensia, дизайн которого, очевидно, был вдохновлён Сиднейским оперным театром.

Первоначально планировалось закончить строительство к 2016 году, но различные ситуации в мировой экономике то и дело вносили свои коррективы в этот план. В результате сдачу было решено перенести на 2025 год. Впрочем, это не значит, что Сонгдо является городом-призраком. Напротив, в нём уже живут и вполне успешно работают люди. В 2012-м население города насчитывало 22 тысячи человек, а сейчас там проживает около 90 тысяч жителей. Ещё несколько тысяч ежедневно приезжают в Сонгдо с материка на работу. Планируется, что к моменту окончания строительства население города будет составлять больше 250 тысяч человек и ещё 200-300 тысяч будут приезжать на работу.

Сам город ориентирован на максимальный отказ жителей от личного транспорта. Во-первых: он изначально спроектирован так, что в любую его точку можно попасть за 15 минут езды на велосипеде. Во-вторых: в городе проложены 25 километров велодорожек. А для города площадью всего 6 км² это вполне неплохо. Ну и в-третьих: в городе прекрасная система общественного транспорта - ходят автобусы, есть даже метро, которое соединяет его с материком. Ну, а уж если по какой-то причине вы всё же не готовы отказаться от собственного автомобиля - город всячески поощряет выбор в пользу современных транспортных средств на альтернативных источниках энергии. Для этого на всей территории существует бесчисленное множество зарядных станций для гибридных и электромобилей, а также бесплатные парковки, 95% которых расположены под землёй.

Единый "мозг" для сего города

Естественно, что участниками строительства Сонгдо являются не только упомянутые выше компании, занимающиеся недвижимостью и коммуникациями. Один из ключевых партнёров нового "умного города" - всем известная Cisco. Именно они разместили в Сонгдо тысячи всевозможных датчиков буквально на всём, где только можно. Каждый квадратный сантиметр города оказался подключённым к единой сети, а информация с них стекается в центральный узел управления. Там будет анализироваться абсолютно всё: загруженность дорог, потребность в энергии, состояние подземных коммуникаций, количество машин и пешеходов на каждом отрезке пути.

Энергоэффективность

Сонгдо - не просто "умный", но ещё и невероятно энергоэффективный город. Например, уличное и дорожное освещение, благодаря всё тем же датчикам, способно подстраиваться под нужды горожан: система сама отключает освещение там, где в данный момент нет людей или машин, и делает ярче там, где их много. Естественно, что абсолютно все жилые, офисные и технические помещения в городе выполнены по стандартам "умного дома". В любой момент времени, где бы вы не находились, вы можете дистанционно управлять своим утюгом, микроволновкой или кондиционером. Все окна в городе сделаны из стекла с низким коэффициентом теплопроводности, а всё освещение построено на светодиодах.

Инновации

Город приспособлен максимально эффективно расходовать все имеющиеся ресурсы. Например, отработанная горячая вода используется для обогрева помещений, сточные воды очищаются специальными фильтрами и используются для полива в парках и на предприятиях, растительность на крышах уменьшает ливневые стоки и использует солнечное тепло для фотосинтеза и охлаждения окружающего воздуха. А привычного для нас сбора мусора в Сонгдо нет вовсе. Все бытовые отходы, и влажные, и сухие, по пневматической трубе доставляются сразу на станцию переработки. В итоге в городе нет ни мусорных контейнеров, ни мусоровозов. Все эти инновации позволили в каждом здании сократить потребление энергии на 30%, а потребление чистой воды в Сонгдо так и вовсе в 10 раз меньше, чем в обычном городе.

В итоге, всего за 10 лет этот искусственный остров из грязного болота превратился в один из самых перспективных и без сомнения в самый эффективный город в мире. Сонгдо экологически чистый, технологически оснащённый, удобный для жизни и работы. Плюс ко всему ещё и очень удачно расположен географически: треть всего населения планеты находится в радиусе трёх часов полёта от Сонгдо. Ну и самое главное - это уже не какая-то фантастика, это реальность. Город живёт, развивается, его население постоянно увеличивается. Вот он, мир будущего.

Квартиры в Сонгдо продаются весьма активно. Цены - на уровне обычных крупных городов. Но в вопросе комфорта жизни Сонгдо даст фору любому другому городу и в Европе, и в Америке.

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