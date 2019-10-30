Мы уверены, что вам, также как и нам, уже порядком надоело видеть вокруг себя сплошной асфальт и бетон. Нехватка природы, извилистых тропинок и тени деревьев особенно сильно ощущается летом. Иногда так хочется неспеша бродить среди зелени и цветов, наслаждаясь шуршанием листьев от легкого ветерка, пением птиц и прекрасными видами тенистых аллей. Именно на такую прогулку Supercoolpics.ru вас и приглашает, передает Day.Az. Да не по одной аллее, а по многим, самым красивым и впечатляющим в мире!

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