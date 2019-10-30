За январь-сентябрь этого года число американских туристов, посетивших Азербайджан, составило 15 тысяч человек, что выше показателя прошлого года на восемь процентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев по время встречи с делегацией, еврейской общины США из представителей медиа, туристических компаний и предпринимателей.

Во время встречи зарубежные гости предложили провести в США презентации об Азербайджане и расширить пропаганду туристического потенциала страны среди еврейской общины.

В рамках встречи было доведено до сведения, что Баку может сыграть роль транспортного узла для путешествующих из США в Азию.

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