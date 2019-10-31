Австралия - поистине удивительная страна, собравшая в себе множество столь необычных и невероятных туристических достопримечательностей, что даже сложно вообразить. Day.Az со ссылкой на Supercoolpics.ru предлагает вам познакомиться с самыми впечатляющими из них.

"Святилище гончара" (Мельбурн)

Неподалеку от Мельбурна находится потрясающий сад, территория которого составляет 160 акров. Это самая мистическая достопримечательность страны. Создателем этого места является скульптор Уильям Рикеттс, долгое время проживший вместе с аборигенами острова.

Травяное дерево ксанторрея

Травяные деревья считаются эндемиком континента и занимают большую часть ландшафта Австралии. Они достигают высоты 3-4 метров.

Озеро Хиллиер (остров Мидл-Айленд)

Крайне необычный цвет воды этого озера до сих пор остается загадкой для ученых. Добраться до него весьма непросто, для этого требуется воздушный транспорт, путешествие на котором стоит недешево.

Горы Бангл-Бангл

Бангл-Бангл, расположенный на северо-западе Австралии, входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это таинственное место ценится своим невероятным ландшафтом, формировавшимся на протяжении 350 миллионов лет.

Залив Хоумбуш (Сидней)

Удивительно, но некогда этот залив использовали в качестве судоразборного двора. Теперь же обломки бывших судов превратились в настоящие плавучие заповедники живой природы. Самым живописным из всех является судно Ayrfield, которое было отправлено в Хоумбуш еще в 1972 году.

"Тонущее здание" (Мельбурн)

"Тонущих" статуй за пределами Государственной библиотеки Виктории создано немало, но лучшим из них многие считают это "тонущее здание", установленное в честь неудавшегося архитектурного дизайна старого кампуса колледжа.

"Большие предметы"

Подобных конструкций огромных предметов в Австралии насчитывается свыше 150. Все они расположены в различных частях страны и созданы с целью привлечения туристов. На сегодняшний день эти объекты стали настоящим культовым явлением.

"Мозаичная мостовая" (полуостров Тасмания)

На перешейке, соединяющем Тасманию с полуостровом Тасман, природа создала восхитительное местечко - "мозаичную мостовую". Этот невероятный феномен образовался вследствие геодинамических процессов, проходящих в земной коре, и со временем волнами и песком доведенный до его нынешнего облика.

"Горизонтальные водопады" ( бухта Талбот)

Сам факт того, что на лодке можно подняться вверх по водопаду, кажется абсурдным. Но тут это действительно возможно. Продолжительные приливы, приводящие сюда огромные массы воды, несколько раз в день меняют направление потока, который падает с 4-метровой высоты и устремляется через прибрежные ущелья. Благодаря различию в уровнях потоков и возникают "горизонтальные водопады" - величайшее чудо природы.

Национальный парк Какаду

Национальный парк Какаду находится в 170 километрах от Дарвина. Благодаря своим захватывающим ландшафтам и невероятно красочным пейзажам для туристов он давно уже стал одним из обязательных мест посещения. На огромной территории, по размерам сравнимой чуть ли не с половиной Швейцарии, можно насладиться ослепительной красоты водопадами, ущельями и пещерами, в которых сохранилась наскальная живопись аборигенов.

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