8 самых опасных и красивых мест планеты
Размеренный отдых на пляже и стандартная экскурсионная программа от туроператора подойдут домохозяйкам и пенсионерам, но никак не любителям приключений и типичным выживальщикам. Непроходимые джунгли, скоростные спуски, неприступные горы - вот это уже ближе к теме. Day.Az со ссылкой на Dnpmag.ru собрал для вас 8 мест, где гарантированно можно получить незабываемые впечатления и прилив адреналина в придачу.
Норвегия, озеро Рингедалсваннет
Памятное фото
Казалось бы, что может быть проще и безопаснее, чем запечатление объекта или пейзажа на фото? Вообще-то, так оно и есть, но только не в случае, если этот снимок делается на скале Язык Тролля. Для начала до места надо добраться, совершив пешую прогулку по 12-километровому маршруту. Ну а потом, немного отдышавшись, собраться с духом и ступить на утес, зависший на высоте 800 метров над озером, и получить снимок одного из самых потрясающих и уж точно головокружительных видов на планете.
ЮАР, Австралия
Погружение с акулами
В ЮАР и Австралии программу можно разнообразить, нырнув в океан прямо к акулам. Вас посадят в клетку, раскидают вокруг приманку и опустят в воду. Клетка не имеет каких-либо акриловых и прочих защитных стенок, а из снаряжения у вас будет только гидрокостюм, и маска с трубкой, подведенной к кислородным баллонам, так что руки и ноги лучше за прутья не высовывать.
Австрия, Мидерс
Монорельсовый спуск
На горнолыжном курорте Мидерс в дополнение к канатной дорожке предлагается альтернативный вариант спуска с горы. С высоты 1620 метров можно съехать по монорельсовой дороге на вагонетке. Если не пользоваться тормозами, то расстояние протяженностью 2,8 км можно преодолеть всего за четыре минуты.
Китай, Хуаинь, гора Хуашань
Паломничество
На вершине горы на высоте 2000 метров располагается старинный храм. Добраться до него можно по канатной дороге или оборудованным лестницам, но самые отчаянные не ищут легких путей и выбирают для подъема узенькую тропинку из досок шириной около 50 сантиметров. Для страховки путешественников пристегивают тросами к закрепленным в скале цепям.
Секвим, США
Прогулка с ветерком
На окрестности штата Вашингтон можно взглянуть с высоты птичьего полета. От прочих воздушных приключений это отличается тем, что полетите вы не в комфортабельной кабине, а на крыле. Разумеется, перед этим с вами проведут инструктаж и расскажут о правилах безопасности за бортом. Но сильно ли это поможет вашим нервам, когда вы будете лететь со скоростью 250 км/час пристегнутый к крылу воздушного судна.
Ла-Пас, Боливия
Велотурне
Перед тем как отправиться в эту велосипедную прогулку, не помешает составить завещание: маршрут весьма извилистый, чрезвычайно узкий, а местами и скользкий. Участок протяженностью около 60-70 километров соединяет Ла-Пас и Коройко. Ни о каком асфальте не может быть и речи, ну, разве что первые 20 км, а дальше только щебенка, камни и глина. Начинается маршрут на высоте 4600 метров, а заканчивается на 1200 м, так что за время поездки можно увидеть и величественные Анды и тропический лес, если, конечно, вы отважитесь смотреть еще куда-то, кроме как на дорогу.
Ущелье Эль Чорро, Испания
Пешеходная тропа
Дорога была построена - ну как построена, в скалу вбили железнодорожные рельсы и накидали сверху досок - в начале 19 века для рабочих, строящих плотину. Ширина дороги составляет всего 1 метр, при этом во многих местах часть тропы попросту отсутствует, поэтому официально проход по дороге запрещен. Сама тропа ни к какому незабываемому месту не ведет, предлагая лишь недетский адреналин и возможность взглянуть на окружающие панорамы с высоты более 100 метров над рекой.
Макао, Китай
Банжди-джампинг
В Макао есть башня, прыгнув с которой за 5 секунд перед глазами пронесется вся ваша жизнь. Прыжок совершается с высоты 223 метра, а перед его совершением нужно подписать документ, подтверждающий, что ты не имеешь проблем с сердцем. После краткого инструктажа необходимо подойти к самому краю площадки, раскинуть руки ласточкой и прыгнуть. Когда начинает казаться, что вот-вот произойдет встреча с асфальтом, трос натягивается и ты летишь наверх, потом снова вниз - и тебя плавно спускают.
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