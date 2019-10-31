Размеренный отдых на пляже и стандартная экскурсионная программа от туроператора подойдут домохозяйкам и пенсионерам, но никак не любителям приключений и типичным выживальщикам. Непроходимые джунгли, скоростные спуски, неприступные горы - вот это уже ближе к теме. Day.Az со ссылкой на Dnpmag.ru собрал для вас 8 мест, где гарантированно можно получить незабываемые впечатления и прилив адреналина в придачу.

Норвегия, озеро Рингедалсваннет

Памятное фото

Казалось бы, что может быть проще и безопаснее, чем запечатление объекта или пейзажа на фото? Вообще-то, так оно и есть, но только не в случае, если этот снимок делается на скале Язык Тролля. Для начала до места надо добраться, совершив пешую прогулку по 12-километровому маршруту. Ну а потом, немного отдышавшись, собраться с духом и ступить на утес, зависший на высоте 800 метров над озером, и получить снимок одного из самых потрясающих и уж точно головокружительных видов на планете.

