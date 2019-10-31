Лучшие офисы Силиконовой долины
В наши дни проще найти иголку в стоге сена, чем хоть один скучный закуток в одном из крупнейших офисов Силиконовой долины. Так уж получилось, что проектирование рабочих пространств, исходя не только из минимальных требований к ним, но и мировых трендов в этой сфере, стало важнейшим преимуществом компаний-гигантов в конкуренции между собой. Согласитесь, иметь возможность похвастать тем, что обеденный перерыв вы можете провести в настоящем саду, при прочих равных дорогого стоит.
Day.Az со ссылкой на Trendymen.ru собрали вместе наиболее интересные архитектурные примеры рабочих пространств из сердца мирового IT, чтобы вы были в курсе, к чему стремятся настоящие профессионалы своего дела.
Apple
Новый кампус Apple недаром заранее прозвали Космическим кораблем - совсем скоро штаб-квартира погрузит на свой борт весь персонал и превратится в точку на горизонте дизайна Силиконовой долины. Детище Нормана Фостера действительно готово стать одним из самых амбициозных и технологических кампусов, правда, и другие отставать не намерены.
Samsung
Новый дом Samsung в Северной Америке был достроен в сентябре 2015 года, но еще на этапе проекта поразил оригинальностью задумки, предусматривающей соединение двух 10-этажных зданий при помощи наружного "кожуха" и внутренних мостов.
Открытая планировка штаб-квартиры с огромными панорамными окнами позволяет сотрудникам видеть друг друга, даже находясь на разных этажах.
Здание предлагает широкое разнообразие типов рабочей среды - от кафе до зон отдыха на свежем воздухе.
Так называемый Гуглоплекс в Маунтин-Вью, штат Каифорния был спроектирован сразу двумя крупными архитектурными бюро.
Уникальность постройки в том, что она уходит от стандартных бетонных стен в совершенно иную плоскость, где нет ни единого прямого угла, а в конструкции используются легкие блоки.
Много свободного пространства, освещенность и экологичность - все основные требования заказчика архитекторы воплотили в удивительную концепцию.
Autodesk
Отличился и офис этой компании, занимающейся разработкой программного обеспечения для 3D-дизайна.
Открытый в 2014 году офис представляет собой строение площадью более 10 000 кв.м., интерьер которого выполнен в угольно-белых тонах с яркими вкраплениями мебели и других аксессуаров.
Внутри здания даже тоннели-коридоры могут выполнять дополнительные функции вроде небольших мест для отдыха.
Год прошел с момента ввода в эксплуатацию разработанной архитектурным бюро Фрэнка Гэри новой штаб-квартиры крупнейшей в мире социальной сети, но за это время она успела приобрести титул самой большой среди опенспейсов.
На крыше же здания высажено около 9 акров зелени, что вместе с большим количеством пешеходных дорожек делает прогулки по верхнему уровню среди персонала любимым способом провести перерыв.
Uber
В отличие от большинства высокотехнологичных компаний такси-сервис Uber выбрал достаточно спокойные тона оформления своего офиса, где предпочтение отдано дорогим материалам вроде мрамора, меди, клена и оникса.
Одним из самых удивительных объектов в офисе Uber без сомнения является интерактивная стена, на которой видны все автомобили, подключенные к сервису, которые только существуют на планете.
В планах у компании расширение, так что слухи о готовом сверхпроекте нового офиса - уже совершенно точно чуть больше, чем просто слухи.
Проект включает в себя 11-этажное здание, соединенное с соседним 6-этажным полупрозрачным строением при помощи нескольких крытых мостов.
Cisco
Студия O+A, причастная ко многим другим проектам из нашего списка, занималась и проектированием офиса Cisco, сданного в эксплуатацию в 2013 году.
Во многом именно окружающие красоты Сан-Франциско сподвигли архитекторов к использованию почти во всем здании огромных панорамных окон от пола до потолка.
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