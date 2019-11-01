За три года до проведения Всемирной выставки 1889 года в Париже, во Франции состоялся конкурс на лучшее сооружение, демонстрирующее инженерные и технологические достижения страны. Как передает Day.Az со ссылкой на Supercoolpics.ru, конкурсный комитет рассмотрел более ста самых различных проектов. В конечном итоге судьи остановились на проекте колоссальной металлической башни, который представил Гюстав Эйфель.

Его план был чрезвычайно амбициозен. 324-метровую башню, в два раза выше 169-метрового Монумента Вашингтона - самого высокого сооружения тех времен в мире, необходимо было построить чрезвычайно быстро. Несмотря на протесты некоторых деятелей искусства, осудивших проект как противоречащий духу Парижа, в январе 1887 года началось строительство.

20 апреля 1887 года. Один из каменно-бетонных фундаментов для "ног" башни.

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18 июля 1887 года. Одна из "ног" башни поднимается выше уровня земли.

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"Мы, писатели, художники, скульпторы, архитекторы и страстные приверженцы доселе нетронутой красоты Парижа, протестуем всеми силами, со всем нашим негодованием во имя ущемленного французского вкуса, против возведения этой ... бесполезной и чудовищной Эйфелевой башни".

Петиция против Эйфелевой башни.

1887 год.

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В связи с мягкой почвой и опасностью затопления Сеной, для поддержки основания башни были сооружены глубокие фундаменты из бетона и камней. После этого к месту строительства на конных повозках начали свозить более 18 тысяч металлических деталей, изготовленных на заводе Эйфеля на окраине Парижа. Для их соединения между собой понадобилось 2,5 млн. заклепок.

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1888 год.

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Части башни подымались на высоту с помощью рельсовых кранов и ко Дню взятия Бастилии, 14 июля 1888 года, башня достигла высоты 115 метров. Так как до открытия выставки оставалось всего лишь 9 месяцев, длительность смен рабочих достигала 12 часов. Также, в связи с тем, что работники тратили слишком много времени на спуск вниз во время обеда, на первой платформе башни была устроена столовая.

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31 марта 1889 года Эйфель отпраздновал завершение основной части работ, проведя экскурсию по башне для прессы и чиновников. Так как лифты тогда ещё не заработали, только самые выносливые смогли добраться на вершину, где Эйфель поднял французский флаг под звуки 25-пушечного салюта.

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Во время Всемирной выставки, которая открылась 6 мая, башню посетили почти 2 миллиона человек - это был несомненный успех. С тех пор творение Эйфеля стало самым известным символом Парижа в мире.

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1888 год.

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1889 год. Гюстав Эйфель, слева, обследует башню с другом.

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Этапы строительства Эйфелефой башни.

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1889 год.

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