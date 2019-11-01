За три года до проведения Всемирной выставки 1889 года в Париже, во Франции состоялся конкурс на лучшее сооружение, демонстрирующее инженерные и технологические достижения страны. Как передает Day.Az со ссылкой на Supercoolpics.ru, конкурсный комитет рассмотрел более ста самых различных проектов. В конечном итоге судьи остановились на проекте колоссальной металлической башни, который представил Гюстав Эйфель.

Его план был чрезвычайно амбициозен. 324-метровую башню, в два раза выше 169-метрового Монумента Вашингтона - самого высокого сооружения тех времен в мире, необходимо было построить чрезвычайно быстро. Несмотря на протесты некоторых деятелей искусства, осудивших проект как противоречащий духу Парижа, в январе 1887 года началось строительство.

20 апреля 1887 года. Один из каменно-бетонных фундаментов для "ног" башни.

18 июля 1887 года. Одна из "ног" башни поднимается выше уровня земли.

"Мы, писатели, художники, скульпторы, архитекторы и страстные приверженцы доселе нетронутой красоты Парижа, протестуем всеми силами, со всем нашим негодованием во имя ущемленного французского вкуса, против возведения этой ... бесполезной и чудовищной Эйфелевой башни".

Петиция против Эйфелевой башни.

1887 год.

В связи с мягкой почвой и опасностью затопления Сеной, для поддержки основания башни были сооружены глубокие фундаменты из бетона и камней. После этого к месту строительства на конных повозках начали свозить более 18 тысяч металлических деталей, изготовленных на заводе Эйфеля на окраине Парижа. Для их соединения между собой понадобилось 2,5 млн. заклепок.

1888 год.

Части башни подымались на высоту с помощью рельсовых кранов и ко Дню взятия Бастилии, 14 июля 1888 года, башня достигла высоты 115 метров. Так как до открытия выставки оставалось всего лишь 9 месяцев, длительность смен рабочих достигала 12 часов. Также, в связи с тем, что работники тратили слишком много времени на спуск вниз во время обеда, на первой платформе башни была устроена столовая.

31 марта 1889 года Эйфель отпраздновал завершение основной части работ, проведя экскурсию по башне для прессы и чиновников. Так как лифты тогда ещё не заработали, только самые выносливые смогли добраться на вершину, где Эйфель поднял французский флаг под звуки 25-пушечного салюта.

Во время Всемирной выставки, которая открылась 6 мая, башню посетили почти 2 миллиона человек - это был несомненный успех. С тех пор творение Эйфеля стало самым известным символом Парижа в мире.

1888 год.

1889 год. Гюстав Эйфель, слева, обследует башню с другом.

Этапы строительства Эйфелефой башни.

1889 год.

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