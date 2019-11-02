Некоторые города настолько нуждаются в жителях, что привлекают к себе людей при помощи денег!

Day.Az со ссылкой на Fresher предлагаем список городов, где можно получать приятные суммы ничего не делая.

Детройт, Мичиган, США

"Западный Париж", "Автомобильная столица США" ― все эти лавры опустевший город Детройт растерял в течение второй половины ХХ века. Но он отчаянно пытается восстановить былую славу. Для решения этой проблемы правительство ввело новую программу под названием "Challenge Detroit", которая предлагает 2,5 тысячи долларов профессиональным работникам в различных сферах, решившимся на переезд и работу в самом городе.

Штат Аляска, США

Если вы любите зиму, белоснежные пейзажи, неспешный ритм жизни и чувствуете настоящий комфорт при низких температурах, то жизнь на Аляске может стать для вас небывалым наслаждением. Существует специальный правительственный фонд, который платит энтузиастам за профессиональное участие в жизни их северного региона, население которого стабильно идет на убыль. Единственным требованием является проживание на Аляске в течение года.

Провинция Саскачеван, Канада

Эта канадская провинция делает хорошее предложение новоиспеченным выпускникам (не раньше 2010 года), которые еще не совсем четко представляют свою дальнейшую жизнь и карьеру. Молодым людям выплачивают 20 тысяч долларов, чтобы они жили и работали в городе в течение 7 лет.

Ниагарский водопад, штат Нью-Йорк, США

Еще одно предложение, которое кажется просто нереальным, ― жить в одном из самых красивых и захватывающих мест на планете и получать за это деньги. Правительство выделяет выпускникам университетов по 7 тысяч долларов в качестве поощрения за работу на местных предприятиях близ водопада в течение двух лет.

Понга, Астурия, Испания

Эта очаровательная деревня на заповедных территориях северо-востока Испании является одной из старейших в стране. Чтобы привлечь молодое население и оживить местную экономику, правительство предлагает 3 тысячи евро каждой семейной паре, которая переедет туда жить. В дополнение к этому действуют выплаты в 3 тысячи евро за каждого рожденного ребенка. Определенно хороший шанс жить в экологичном и невероятно красивом месте.

Утрехт, Нидерланды

Голландия известна всему миру своим глубоким изучением гуманитарных наук и социальными экспериментами. И вот один из них: как будет влиять финансовая поддержка в 1000 долларов на каждого жителя города? Просто эксперимент.

Кертис, Небраска, США

Наверняка каждый человек хоть раз в жизни возмущенно высказывался, что и как лучше бы сделали власти его города. В Кертисе это не пустые заявления. Этот маленький американский городок предлагает бесплатную землю для постройки дома в обмен на хорошую идею и содействие в развитии местной инфраструктуры и культуры.

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