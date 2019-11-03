Как утверждают знатоки, среди озер Азербайджана наикрасивейшим является Гей-Гель. Но побывав на Марал-Гель, можно смело говорить, что это озеро ничуть не уступает знаменитому Гей-Гелю.

Марал-Гель не так знаменито, но покоряет сердца сразу и навсегда. Своим ландшафтом, прозрачной водой, хрустальной кладью, на которой как в калейдоскопе играют тысячи отражений.

Озеро Марал-гель расположено на территории Гёй-Гельского природного заповедника недалеко от Гянджи. Водоем располагается на высоте 1902 м. Образовался этот красивейший ландшафт в результате разрушительного землетрясения, произошедшего в XII веке. Соединяет Марал-Гель с Гей-Гелем река Ахсу.

Об этом озере сложено немало легенд. Согласно одной из них, хан Гянджи всегда проводил весну и лето на склонах Кяпяза.

Была у хана дочь Марал, которую любил молодой пастух, пасший ханское стадо. Марал тоже любила его, но поставила условие, что выйдет только за того, кто сможет провести воду к высыхающему красивому озеру в отрогах Кяпязя. Влюбленный юноша выполняет ее условие, после чего пробитый им родник получает название "Родник ханской дочери", а озеро называется именем Марал.

Красивая история, такая же красивая, как и само озеро. Красоту Марал-Гель невозможно описать или передать на фотографии. Ее можно только увидеть.

Фото Ирины Гасановой

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