Мы уже не раз упоминали множество веских причин посетить Японию: пейзажи, огни, причудливость и экзотичность. Но для тех из вас, кто до сих пор не уверен, предлагаем еще один блестящий повод - светлячки!

Каждое лето, в течение очень короткого периода эти волшебные создания превращают леса Японии в невероятные места с помощью своих эфемерных световых шоу, которыми они привлекают партнеров, передает Day.Az со ссылкой на Supercoolpics.ru.

Отметим, что светлячков весьма трудно найти, поскольку они не любят света (кроме своего, конечно же). Поэтому, чтобы запечатлеть это сказочное действо, необходимо быть не просто отличным фотографом, но и хорошо играть в прятки.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın