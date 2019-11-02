Представьте, что вы встречаете утро на берегу океана, на белоснежном пляже... Под ногами, словно снег, хрустит песок, вода такого цвета, будто кто-то вылил в бухту сотни тонн аквамариновой краски, а вдоль полосы прибоя скачут дикие кенгуру...

Утро в бухте Lucky Bay оказалось самым впечатляющим и ярким эпизодом всей нашей 4-дневной поездки по австралийскому Дикому Западу. Потрясающее по красоте место, которое сложно сравнить с чем-то похожим. Да только ради кенгуру на пляже стоит сюда приехать. Поставить раскладной стул посреди белого песчаного поля, усесться с биноклем или фотокамерой и наслаждаться идиллией дикой природы...

Day.Az со ссылкой на Supercoolpics.ru представляет вам статью и фотографии Сергея Анашкнвича:

"1. Бухта Lucky Bay находится в национальном парке Cape Le Grand на юго-западном побережье Австралии в 40 минутах езды от города Эсперанс.

На самом деле, она здесь такая не одна, весь мыс Ле Гранд состоит из невероятно красивых бухт и пляжей, часть из которых оборудована удобными кемпингами. Так что при желании здесь можно даже остановиться на несколько дней, полностью погрузиться в уединение с природой.

Въезд на территорию нацпарка платный и стоит 12 долларов за автомобиль за сутки. Интересно, что нет никаких шлагбаумов, суровых мужчин в жилетке, собирающих плату и тому подобного. На въезде стоит терминал оплаты с правилами посещения парка, в котором вы ДОБРОВОЛЬНО осуществляете оплату. Да-да, Австралия такая страна...

2. Автомат выдает вот такой чек. Рядом с автоматом стоит специальная стойка с бланками для отзывов и пожеланий туристов. Заполненный отзыв предлагают опустить на обратном пути в специальную урну.

3. А дальше 15 километров живописнейшей дороги, вьющейся по направлению к океану среди низкорослых эвкалиптовых зарослей.

4. И вот, то, ради чего сюда все едут! Сказать, что пляж шикарен? Все равно это не передаст первую эмоцию, когда его видишь.

Пляж впечатляет... даже не знаю, как сказать. Наверное, своей умиротворенностью и уютом. Защищенный от высоких океанских волн скалами, усыпанный каким-то невероятно белым песком, скрипящим под ногами, словно снег, открытый солнцу, что даже зимой здесь люди умудряются купаться...

5. Но главная фишка этого пляжа - кенгуру, которые приходят сюда, когда поваляться на пляже и понежиться на солнце, когда полакомиться выбрасываемыми на берег морскими водорослями...

6. В день, когда мы сюда приехали, парочка кенгуру как раз копошилась в огромной горе водорослей, выброшенных недавними шторами в поисках чего-то вкусного.

7. Они здесь настолько привыкли к людям, что иногда подпускают к себе довольно близко. Но в последний момент срываются и грациозно скачут в сторону.

8. Снова подпускают. Им тоже любопытно, кто на этот раз пришел к ним в гости.

9. И снова убегают.

10. Мимимишная морда...

11. Скачущих по пляжу кенгуру можно снимать бесконечно.

20. Селфи на память с одного из самых вкусных мест Западной Австралии...

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın