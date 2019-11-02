Большая часть туристических маршрутов Европы пролегает через города. Здесь действительно есть, на что посмотреть, ведь практически каждая страна обладает только ей присущим средневековым шармом. Тем не менее, оставаться в пределах цивилизованной местности будет не очень дальновидно: путешественник рискует пропустить удивительные пейзажи - лучшие на всем континенте. Day.Az со ссылкой на Supercoolpics.ru рекомендует попробовать провести отпуск в одном из европейских национальных парков - поверьте, это путешествие запомнится вам надолго.

Йотунхеймен

Норвегия

Норвежский Йотунхеймен известен и под другим именем - туристы и местные предпочитают называть его "Землей гигантов". Тут, среди двух сотен гор, и в самом деле могло бы с комфортом разместиться целое великанье племя. Сказочный пейзаж дополняется ярко-голубыми озерами, наполненными талой водой.

Лейк-Дистрикт

Великобритания

Одно из самых красивых и спокойных мест во всей Англии. По территории разбросаны десятки озер с чистейшей горной водой. Сам парк можно назвать квинтэссенцией британской практичности: после неторопливых прогулок по местности леди и джентльмены возвращаются в один из многих весьма фешенебельных отелей.

Кальдера де Табуриенте

Канарские острова

Пляжи и дорогие курорты - вот, что приходит первым на ум, когда речь заходит о Канарских островах. Мало кто знает о красивейшем национальном парке Кальдера де Табуриенте, сердцем которого считается гигантский кратер. Прогулка вдоль края горы запомнится везучему путешественнику до конца жизни: отсюда открывается захватывающий вид на зеленые долины и голубые лагуны далекого океана.

Беловежский национальный парк

Польша

На границе между Польшей и Беларусью расположен знаменитый Беловежский национальный парк. Именно здесь сохранился последний на планете первобытный лес. Это отличное место для пеших и велосипедных прогулок - затененные тропы придутся по вкусу любому человеку, немного уставшему от постоянного гула мегаполиса.

Саксонская Швейцария

Германия

Фактически, парк не имеет к Швейцарии никакого отношения. Он находится в пределах границ Германии, неподалеку от Дрездена. Саксонская Швейцария идеально подходит адептам альпинизма, причем склон своего уровня с легкостью подберет себе и профессионал, и любитель.

Дурмитор

Монтенегро

Реки, каньоны и величественные горные вершины, которые поднимаются под острым углом и создают поистине сюрреалистический пейзаж. Сюда стоит отправиться тем, кто души не чает в зимних видах спорта: местные склоны считаются одними из лучших во всей Европе.

Гран-Парадизо

Италия

Изначально парк был создан для защиты популяции козерогов от браконьеров - его даже официально объявили частной территорией охотничьих егерей короля. Часть парка покрыта лесами, по которым неутомимый путник может пешком добраться до одного из пяти ледников. Особой популярностью пользуется маршрут до вершины горы Гран, с вершины которой открывается умопомрачительный вид на Монблан, Маттерхорн и другие альпийские пики.

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