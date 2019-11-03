https://news.day.az/tourism/1171888.html Манарола: сказочно красивый город с домиками всех цветов радуги
Манарола: сказочно красивый город с домиками всех цветов радуги
Манарола (Manarola) - самый старинный из пяти небольших городов национального парка Чинкве-Терре (Cinque Terre), включающего также города Риомаджоре, Вернацца, Корнилья и Монтероссо. На улицах города можно найти сооружения, возраст которых уже более полутысячи лет, передает Day.Az со ссылкой на Supercoolpics.ru. Образ самого города с его яркими домиками всех цветов радуги кажется просто фантастичным.
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