Манарола (Manarola) - самый старинный из пяти небольших городов национального парка Чинкве-Терре (Cinque Terre), включающего также города Риомаджоре, Вернацца, Корнилья и Монтероссо. На улицах города можно найти сооружения, возраст которых уже более полутысячи лет, передает Day.Az со ссылкой на Supercoolpics.ru. Образ самого города с его яркими домиками всех цветов радуги кажется просто фантастичным.

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