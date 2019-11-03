Совершенно уникальное место, которое нельзя увидеть больше нигде во всем мире! Это настоящие каменные джунгли, созданные природой за миллионы лет, передает Day.Az со ссылкой на Supercoolpics.ru. Никакие компьютерные технологии и 3D-принтеры не смогут создать такие чудовищные и завораживающие своими масштабами каменные деревья, устремляющиеся на сотню метров вверх, к солнцу.

Цинги-де-Бемараха - знаменитейшее место на Мадагаскаре, куда можно попасть буквально несколько месяцев в году и куда некоторые, чтобы увидеть своими глазами, специально летят через половину земного шара...

Скальные выступы и каньоны Цинги-де-Бемараха формировались в течение миллионов лет преимущественно под землей в виде глубоких узких карстовых пещер, а муссонные дожди размывали десятки метров известняка и мощные пласты меловых отложений, образуя природные мосты, шпили и ущелья глубиной до 120 метров. Кстати, и сегодня, несмотря на понижение уровня воды, подземные реки по-прежнему меняют ландшафты пещер и разломов скального леса, продолжая создавать новые "деревья".

Фотографии и текст Сергея Анашкевича

Добираться в Цинги долго и сложно. Я не пошутил, когда сказал, что попасть в это место можно всего несколько месяцев в году. Дело в том, что сюда просто нет нормальных дорог. Только грунтовка, которая даже в сухой сезон лишь условно проездная, а в дождливое время превращается в сплошное непроходимое болото (саму дорогу я покажу отдельно).

Маршруты по национальному парку Цинги-де-Бемараха, расположенному примерно в 400 километрах западнее Антананариву, столицы острова, стартуют в коммуне Бекопака (Bekopaka). Добраться до Бекопаки можно только (!!!) на арендованных внедорожниках. Либо из города Морондава (Morondava, в 190 километрах южнее заповедника), либо из города Антсалова (Antsalova), куда летают самолеты из Антананариву или Махаджанги.

Для посещения Цинги нужно закладывать не мене 3-4 дней, т.к. только дорога от Морондава или Антсалова до Бекопака занимается 1 день в одну и 1 день в обратную сторону. Остановившись в лодже, утром можно отправляться в Национальный парк, получив специальный пермит. Маршрутов по заповеднику несколько и все они начинаются в тропическом лесу. Тропа по лесу до начала каменного лабиринта занимает примерно час-полтора.

В Цинги обитает огромное количество диких животных, растений, многие из которых находятся под угрозой вымирания. Здесь растут нетронутые тропические листопадные леса, а также ксерофитные растения - лилейные, бобовые, молочайные. Парк является местом обитания многих видов птиц, пресмыкающихся, многочисленных видов лемуров (вари, кошачий лемур, короткохвостый и сифака). Кстати, редкие виды животных и растений спасает именно труднопроходимость данного парка.

Гид по пути показывает очень много необычных растений. Например, кажется, что это дерево с таким странным стволом. На самом деле, ствол у него самый обычный, а все, что мы видим на фото - это щупальца лианы, которая медленно долгие годы душит дерево, все сильнее обхватывая его и питаясь его соками.

По пути много скал с явно выраженными следами древних окаменелостей. Дело в том, что когда-то эти места были дном океана и находились под водой. Потом участок поднялся над уровнем моря, и растворять породу продолжили дожди, которые создавали в ней все более глубокие расщелины, пока не появились эти фантастические острые гребни и иглы известняка длиной до 50 метров.

Кардинал - местный обитатель. Она встречает нас у самого начала подъема на скальный лес.

Перед тем, как подняться на самый верх, приходится преодолеть несколько пещер, в том числе достаточно узких и труднопроходимых. На каждого члена группы еще перед выходом надели страховочные пояса с карабинами, для того, чтобы можно было пристегиваться к, протянутым над наиболее опасными участками, тросами-перилами.

А дальше постоянный подъем вверх по очень острым скалам.

И вот он - первый взгляд на каменный лес Цинги. У каждого второго из груди вырывается восторженный возглас. Дело в том, что последние несколько десятков метров перед первой площадкой, с которой можно увидеть весь масштаб, довольно сложные. И наконец, преодолев их, ты оказываешься перед невероятной красотой!

На месте, где сейчас находится этот каменный лес, миллионы лет тому назад был океан и его воды размывали поверхность известняковых пластов, по прошествии времени это место обмелело, явив миру щетинистую горную поверхность. Которую продолжили дошлифовывать ветра и дожди, таким образом возник "Каменный лес" из острых как лезвие и тонких как иглы скал устремленных в небо.

У местных жителей "цинги" означает "ходить на цыпочках". Малагасийцы подразумевают, что здесь трудно найти хотя бы кусок ровной поверхности, достаточно большой для того, чтобы поставить на него ногу. Передвигаться по самому парку очень непросто - вершины располагаются очень близко друг к другу, потому местность практически непроходима для человека и представляет собой запутанные лабиринты. Для того чтобы забраться на скалы, без альпинистского снаряжения не обойтись. Поэтому идти приходится только по одному из нескольких готовых маршрутов-троп с провязанными перилами и наведенными подвесными мостами.

Селфи на скорую руку с моста - и дальше, по иссушающей жаре гулять по острым скалам.

Ну а дальше визуальная прогулка...

Спуск вниз такой же непростой, как и подъем...

Фото с сайта National Geographics, сделанные с дрона, чтобы был понятен весь потрясающий масштаб этого места.

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