https://news.day.az/tourism/1172350.html Роскошные фотографии, запечатлевшие красоту лесов Нидерландов
Роскошные фотографии, запечатлевшие красоту лесов Нидерландов
Фотограф Nelleke Pieters родом из Нидерландов и с восторгом фотографирует каждый уголок своей родной страны, передает Day.Az со ссылкой на Fototelegtraf.Ru. Более всего ее привлекает мрачная и дикая атмосфера лесов Нидерландов, где размыты границы реальности и где каждый имеет возможность познать себя.
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