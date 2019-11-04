Фотограф Nelleke Pieters родом из Нидерландов и с восторгом фотографирует каждый уголок своей родной страны, передает Day.Az со ссылкой на Fototelegtraf.Ru. Более всего ее привлекает мрачная и дикая атмосфера лесов Нидерландов, где размыты границы реальности и где каждый имеет возможность познать себя.

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