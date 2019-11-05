В Чехию летят прежде всего за вдохновением. Великолепные и будто игрушечные города с их архитектурными шедеврами сделали эту страну одним из самых красивых мест Европы и землей обетованной для фотографов.

По Праге можно гулять днями и ночами, разглядывая изящное наследие Средневековья - древние замки, крепости, храмы, площади и мосты, мосты, мосты. Но удивляет здесь другое - главный архитектор Праги и любого другого чешского города, должно быть, родом из какой-то сказочной страны. Здания и мосты так мило сочетаются здесь с современными домиками, черепичными крышами, магазинчиками и парками, что их хочется поместить под стекло и любоваться где-нибудь дома.

Но Чехия - это не только страна средневекового обаяния, но земля живописных пейзажей. Поля Моравии и Чешской Швейцарии, скалы, леса, горы заставят вас влюбиться в эту страну с первого взгляда.

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