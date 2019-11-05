Стивен Уилкс фотографирует легендарные места и пейзажи - причем каждое снимает в течение суток, делая по 1500 кадров. Затем он соединяет лучшие моменты дня и ночи на одном снимке - выходит просто магия!

1. Национальный парк Серенгети, Танзания

2. Флэтайрон-билдинг, Нью-Йорк

3. Базилика Сакре-Кёр, Париж

4. Тель-Авив, Израиль

5. Эйфелева башня, Париж

6. Нью-Йоркская публичная библиотека

7. Снег в Центральном парке, Нью-Йорк

8. Парад на День благодарения универмага Macychr("39")s

9. Центральный парк, Нью-Йорк

10. Вашингтон-сквер, Нью-Йорк

11. Миллениум-парк, Чикаго

12. Парк-авеню, Нью-Йорк

13. Инаугурация президента в 2013 году

14. Кубок Америки в Сан-Франциско

15. Трафальгарская площадь, Лондон

16. Парк в районе Грамерси, Нью-Йорк

17. Пудун, Шанхай

18. Рокфеллер-центр, Нью-Йорк

19. Таймс-сквер, канун Нового года

20. Кони-Айленд

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