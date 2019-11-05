Стивен Уилкс фотографирует легендарные места и пейзажи - причем каждое снимает в течение суток, делая по 1500 кадров. Затем он соединяет лучшие моменты дня и ночи на одном снимке - выходит просто магия!

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1. Национальный парк Серенгети, Танзания

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2. Флэтайрон-билдинг, Нью-Йорк

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3. Базилика Сакре-Кёр, Париж

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4. Тель-Авив, Израиль

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5. Эйфелева башня, Париж

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6. Нью-Йоркская публичная библиотека

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7. Снег в Центральном парке, Нью-Йорк

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8. Парад на День благодарения универмага Macychr("39")s

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9. Центральный парк, Нью-Йорк

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10. Вашингтон-сквер, Нью-Йорк

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11. Миллениум-парк, Чикаго

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12. Парк-авеню, Нью-Йорк

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13. Инаугурация президента в 2013 году

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14. Кубок Америки в Сан-Франциско

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15. Трафальгарская площадь, Лондон

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16. Парк в районе Грамерси, Нью-Йорк

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17. Пудун, Шанхай

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18. Рокфеллер-центр, Нью-Йорк

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19. Таймс-сквер, канун Нового года

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20. Кони-Айленд

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