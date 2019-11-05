Одни и те же места днем и ночью — на одном фото!
Стивен Уилкс фотографирует легендарные места и пейзажи - причем каждое снимает в течение суток, делая по 1500 кадров. Затем он соединяет лучшие моменты дня и ночи на одном снимке - выходит просто магия!
1. Национальный парк Серенгети, Танзания
2. Флэтайрон-билдинг, Нью-Йорк
3. Базилика Сакре-Кёр, Париж
4. Тель-Авив, Израиль
5. Эйфелева башня, Париж
6. Нью-Йоркская публичная библиотека
7. Снег в Центральном парке, Нью-Йорк
8. Парад на День благодарения универмага Macychr("39")s
9. Центральный парк, Нью-Йорк
10. Вашингтон-сквер, Нью-Йорк
11. Миллениум-парк, Чикаго
12. Парк-авеню, Нью-Йорк
13. Инаугурация президента в 2013 году
14. Кубок Америки в Сан-Франциско
15. Трафальгарская площадь, Лондон
16. Парк в районе Грамерси, Нью-Йорк
17. Пудун, Шанхай
18. Рокфеллер-центр, Нью-Йорк
19. Таймс-сквер, канун Нового года
20. Кони-Айленд
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