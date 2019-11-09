https://news.day.az/tourism/1174101.html Уникальный музей с видом на знаменитые альпийские вершины
Уникальный музей с видом на знаменитые альпийские вершины
На популярной вершине Кронплатц (Kronplatz) появилось необычное строение. Часть его скрыта в земле, а другая тремя тоннелями зависает над обрывом. Это шестой и последний музей, посвященный достижениям известного альпиниста Райнхольда Месснера (Reinhold Messner). Коридоры в здании напоминают пещеры или горные туннели, а со смотровой площадки открывается потрясающий вид на знаменитые вершины Доломитовых Альп.
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