Прекестулен - самая красивая гора в Норвегии и популярный трек, ради которого в Ставангер приезжают туристы. Расстояние в 8 километров (туда-обратно) занимает около 4 часов. Перепад высот не очень большой, всего 330 метров, но фактически подъём труднее, так как тропа поднимается и опускается на перевалах.

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