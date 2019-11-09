https://news.day.az/tourism/1174103.html Восхождение на самую красивую гору Норвегии
Восхождение на самую красивую гору Норвегии
Прекестулен - самая красивая гора в Норвегии и популярный трек, ради которого в Ставангер приезжают туристы. Расстояние в 8 километров (туда-обратно) занимает около 4 часов. Перепад высот не очень большой, всего 330 метров, но фактически подъём труднее, так как тропа поднимается и опускается на перевалах.
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