https://news.day.az/tourism/1174105.html Путешествие в деревню-призрак под Шанхаем
В 65 км от Шанхая на острове Шенгшань находится рыбацкая деревня, заброшенная в начале 1990-х годов. Когда-то здесь проживало более 2 000 рыбаков, а теперь осталась всего горстка людей.
Путешествие в деревню-призрак под Шанхаем
В 65 км от Шанхая на острове Шенгшань находится рыбацкая деревня, заброшенная в начале 1990-х годов. Когда-то здесь проживало более 2 000 рыбаков, а теперь осталась всего горстка людей.
Фотограф агентства Рейтер Damir Sagolj прогулялся по деревне-призраку под Шанхаем.
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