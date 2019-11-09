В 65 км от Шанхая на острове Шенгшань находится рыбацкая деревня, заброшенная в начале 1990-х годов. Когда-то здесь проживало более 2 000 рыбаков, а теперь осталась всего горстка людей.



Фотограф агентства Рейтер Damir Sagolj прогулялся по деревне-призраку под Шанхаем.

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